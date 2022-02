Si bien el técnico de Universidad de Chile, Santiago Escobar, no quiso confirmar el arribo del uruguayo Álvaro Brun, apuesta a que el nombre que ocupe el nombre de volante central, también pueda asumir un rol importante como defensor, en una zona donde falta un nombre y que, al parecer, no van a reforzar en el mercado de pases.

En Universidad de Chile ya están comenzando a cerrar el mercado de pases, con las llegadas que tendrán de Álvaro Brun y Luis Felipe Gallegos, quienes buscarán consolidar el plantel de Santiago Escobar para el Campeonato Nacional.

Si bien son nombres que están listos, aún no han sido oficializados públicamente, por lo mismo el técnico colombiano optó por lanzarla al córner para no meterse en problemas.

"Cuando el club lo oficialice les hablo de las características. Tengo conocimiento de todas las gestiones que se están haciendo. Pero, por ahora, va llegar un volante central y uno mixto", comentó Escobar.

En ese sentido, pensando que también le pena un defensor central al equipo, el entrenador colombiano da pistas de lo que espera de su volante central, en este caso de Álvaro Brun, pero sin mencionar su nombre.

"Por ahora estamos con el plantel que tenemos, seguramente esperando las dos incorporaciones. En el tema de defensa central nos mantenemos con los jugadores que tenemos. Ignacio Tapia hace parte de la convocatoria, ha trabajado bien la semana, José María ha venido mejorando, también Bastián Tapia. Miraremos la posibilidad de que ese volante central también pueda ser defensor central. Jugadores como un volante central también saben jugar como centrales, es lo que vamos a mirar, dependiendo del jugador que llegue", detalla Escobar.

Si bien todos saben que el plan "A" era Emmanuel Ojeda, para el técnico azul no es una frustración que la dirigencia no lograra su negociación.

"No lo considero así para nada. No tiene que ver nada que una negociación se complicara, no sé por qué razones. No es revés cuando se va contratar y hay plan A, B, C, D, no es por jugadores con menos condiciones. Se muestra que la dirigencia está trabajando y se hacen los seguimientos", finaliza.