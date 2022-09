Flavio Maestri lanza dardos a Azul Azul: "Hoy en el fútbol se negocia mucho, pero hay que pensar más en lo que es Universidad de Chile, que es grande y debe estar arriba"

El ex delantero de Universidad de Chile, hoy DT de la selección peruana sub 23, volvió a Chile para el amistoso de la Roja en Iquique y no dejó pasar la oportunidad para referirse al magro presente del Chuncho.