El DT de Coquimbo Unido cree que su equipo hizo méritos para ganar, sobre todo en los 20' finales, aunque no quedó contento con la actuación del árbitro, Roberto Tobar. "Con este espíritu podemos salir", afirmó el Nano.

Coquimbo Unido tuvo ocasiones de gol para ganar. Pero no pudo aprovecharlas. Un remate de Nicolás Gauna exigió al máximo a Cristóbal Campos. Luego, otro de Rubén Farfán provocó otra buena respuesta de Campitos. Un disparo de Ignacio Jeraldino pasó cerca. Y un cabezazo de Federico Pereyra fue otra chance clara que dispusieron los aurinegros. El 0-0 ante la Universidad de Chile fue inamovible en un partido donde los azules tuvieron cero tiros al arco.

De todas maneras, en el cuadro Pirata destacaron la presentación del equipo. Así lo hizo Fernando Díaz, quien de todas maneras no encontró todo dulce en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso. "El primer tiempo segurmente no fue muy agradable. Pero los que hemos estado en estas situaciones sabemos que cuesta mucho jugar por la tensión de los dos equipos", aseguró el Nano.

Pero el experimentado DT no se quedó con eso. "Hubo una cancha dura también, cuesta controlar. Hubo mucho duelo, pero poco fútbol. Sin embargo, sentimos que mejorando algunas cosas podíamos ganar el partido. Creo que lo hicimos en el segundo tiempo, nos soltamos más con el balón, separamos nuestras líneas con la pelota. En la parte final, diría que en los últimos 20' hicimos méritos para ganar", apuntó el técnico que fuera campeón con la Unión Española.

"De hecho las ocasiones más claras fueron de nosotros. Queda un gusto amargo porque sentimos que podíamos ganar, sin embargo sabemos que en esta lucha derepente un punto puede ser positivo", aseguró el otrora arquero, quien también fue ayudante de Manuel Pellegrini en Liga de Quito.

Fernando Díaz le apuntó a Roberto Tobar por una decisión

Corrían cuatro minutos del empate sin goles entre la Universidad de Chile y Coquimbo Unido cuando una pelota aérea dejó a Ignacio Jeraldino con mucho dolor. Luis Casanova luchó con el ariete aurinegro y le dio un golpe con el codo que le provocó una herida al delantero surgido de las divisiones menores de Unión San Felipe.

"Me quedan las dudas si en la jugada de Casanova empezando el partido. Si hay un codo en que el jugador abre los ojos, mira y pone el codo, me parece que es expulsión", apuntó el director técnico filibustero, Fernando Díaz, quien no estuvo de acuerdo con Roberto Tobar: el juez sólo amonestó al "17" del Romántico Viajero.