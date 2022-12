Hace semanas que estaba entrenando junto a sus compañeros en la pretemporada de Universidad de Chile de la mano del técnico Mauricio Pellegrino, pero el argentino Federico Mateos todavía no había sido presentado.

Eso hasta esta jornada, donde de inmediato tuvo que dar sus razones por dejar a un Ñublense, tras la histórica campaña que les permitió clasificar a Copa Libertadores, para venir a la U que está en etapa de reestructuración.

"Lo sé. Lo del equipo anterior fue importante para mí, pero apenas me llegó la oportunidad de venir a un equipo tan grande no lo dude. Uno siempre quiere vivir desafíos, sabiendo cómo viene el club. Pero también adaptándose al equipo, al cuerpo técnico que viene con una idea muy fuerte. Es un desafío muy lindo por eso me incliné", comentó Mateos en conferencia.

En ese sentido, teniendo en cuenta las últimas campañas azules, es que deja en claro que no viene como un salvador, para trabajar junto a todo el grupo en sacar a la U adelante.

"No vine para cambiar mucho las cosas, vine para aportar lo que yo tengo, adaptarme al técnico, al club. Es un club de una trayectoria enorme, uno como jugador tiene metas de jugar en equipos así. Hay que adaptarse a lo que quiere el técnico, si hacemos buena pretemporada nos va ir bien en el año para dejar a la U donde se merece", enfatizó.

Por lo mismo, asegura que está dispuesto a asumir un importante rol, luego de ser capitán en Ñublense, además de ponerse al servicio de jugar donde el entrenador decida que es lo mejor para el equipo.

"Con el tiempo me fui acostumbrando a jugar de volante mixto, quizás no tanto de espalda. Como lo he dicho siempre, donde me toque intentaré cumplir y poder jugar siempre estar preparado para cuando me toque", finaliza.