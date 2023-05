Universidad de Chile vuelve a competir en el Campeonato Nacional, donde este miércoles visita a Coquimbo Unido en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, donde seguirán peleando por mantenerse en los primeros lugares de la tabla de posiciones.

Un equipo azul que llega motivado por los buenos resultados que arrastran, en un trabajo donde ha sido muy importante la figura del técnico Mauricio Pellegrino, quien lucha diariamente por tener a su plantel de la mejor forma posible.

Uno de los grupos que siempre llama la atención es el de los más jóvenes del camarín de Universidad de Chile, quienes en más de una oportunidad han destacado la forma que tiene el entrenador argentino de relacionarse con ellos.

Ahora fue el turno de Lucas Assadi, uno que no había sumado tantos minutos en el torneo, pero que poco a poco en las últimas fechas se ha ganado la camiseta de titular, luego de un convencimiento de Pellegrino en sus habilidades.

"Me ha tocado jugar más este último tiempo y me he sentido bien. Creo que es lo que uno trabaja en la semana, esforzándose y esperando el momento. Creo que lo esperé y se me ha dado de buena manera hasta el momento. Es gracias al trabajo día a día, el trabajar al cien y escuchar al profe; siempre los consejos de los más experimentados también ayudan y esperar el momento”, comentó Assadi en conversación con las redes sociales del club.

Rol de papá

No es primera vez que los jóvenes azules hablan de los consejos de Pellegrino con ellos. Hace un tiempo el lateral Marcelo Morales también destacó su rol en el camarín, destacando el énfasis de papá que tiene con los más chicos.

"El Profe nos ayuda bastante a los más chicos, nos da confianza, que no hay que relajarse, que no basta solo con talento, que esto es día a día y que hay que esforzarse en los partidos. Nos da cercanía y nos da consejos de cómo poder mejorar y crecer como jugadores y personas", destacó.

Una situación que el propio Pellegrino ha tocado en más de una oportunidad, por ejemplo, cuando se le consultaban los motivos por los que Assadi no sumaba muchos minutos en Universidad de Chile.

"Hay que acompañarlo y a veces hay que decirle 'por acá no, Lucas, por acá no'. A veces creemos que si uno tiene un don de la naturaleza, no tiene que hacer más nada y no es así. Los jóvenes tienen que trabajar con sentido de equipo, tienen que ser humildes. En algunos momentos les tocará, en otros no", precisó.

Una situación que habla del trabajo del argentino que se ve reflejado en cómo los de menos edad han ganado importancia en una U que muestra otra cara, en diferencia a las últimas temporadas.