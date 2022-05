Universidad de Chile venció por 2-1 a La Serena en lo que fue el debut como titular de Daniel Navarrete como lateral derecho. Si bien hizo su estreno ante Palestino hace algunas fechas viniendo desde la banca, esta vez Sebastián Miranda confió en sus condiciones y fue aplaudido por la hinchada azul.

Navarrete aseguró en una entrevista con El Rincón del Bulla que "durante la semana estaba un poco ansioso porque sabía que me podía tocar. Hace tiempo venía esperando la oportunidad de jugar de titular, de poder demostrar para lo que me he entrenado siempre".

Asegura que la presencia de Miranda fue fundamental para reemplazar al suspendido Yonathan Andía. "El profe Miranda se enfocó en darme confianza, es súper importante, uno juega mejor. Me dijo que atacara harto pero que me preocupara primero de defender".

Con su bautizo desde el primer minuto le creció el colmillo. Esto porque desea pelear la titularidad con Andía y Simón Contreras, el otro jugador que ha ocupado esa plaza. Y por lo mismo, se ilusiona con jugar como local los clásicos el segundo semestre.

"No sabes las ganas que me dan. Tengo unas ganas de jugar un partido así, a estadio lleno debe ser genial, ojalá me toque luego vivir eso. Y ganar obviamente, lo que más quiero es ganarles a esos dos equipos. Hay que proponérselo", manifestó Navarrete.

Finalmente se refirió a su gran espejo en el fútbol: Matías Rodríguez, a quien pudo ver de cerca cuando estuvo en la U hasta hace algún tiempo. "Siempre he dicho que me gusta el Mati. Compartí camarín, entrené más de un año con él y me enseñó bastante, lo admiraba caleta y agradezco sus consejos. Siempre miré sus controles y pases. También estaba el Bose, a quienes de solo mirarlos uno aprende", manifestó la joven promesa de la cantera.