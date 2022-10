Universidad de Chile tendrá un trascendental partido por el Campeonato Nacional, cuando este domingo deba visitar a Huachipato en el estadio CAP de Talcahuano, pensando en escapar definitivamente del descenso.

Si bien es casi una tarea que está lista, en la U no se cansan de decir que matemáticamente todavía no están salvados, por lo que deben asegurar ante los acereros en su propia cancha.

Pero algo ya no le gustó a los azules, porque la ANFP determinó al árbitro Felipe González para dirigir el encuentro del domingo, un juez que hace muy poco estuvo en la polémica con el equipo bullanguero.

González estuvo a cargo del duelo ante Universidad Católica por Copa Chile, donde se cometió el ataque contra el portero Martín Parra, además que cobró un polémico penal que le dio la ventaja momentánea antes de que ese partido fuera suspendido.

Eso no es todo, porque en la previa los hinchas, incluído algunos ex jugadores como Johnny Herrera, pidieron que el juez no podía estar en la cancha ya que tenía pasado como jugador de Universidad Católica, algo que molestó en la trinchera azul.

Pese a todo esto, González nuevamente aparece en el horizonte de la U y el domingo tomará las riendas del compromiso donde el equipo de Sebastián Miranda buscará definitivamente escapar del descenso.