Marcelo Cañete sigue en el plantel de Universidad de Chile, pero no será tenido en cuenta por Mauricio Pellegrino, razón por la que intenta destrabar su salida del cuadro azul. "Hay clubes interesados, pero tratamos que todos queden conformes", reconoció el agente del jugador, Lucas Fauro.

El agente de Cañete explica por qué aún no sale de la U: "No hay muchos clubes que paguen así en Chile"

Marcelo Cañete sigue como miembro del plantel profesional de Universidad de Chile, que afina detalles para ponerle timbre a la oncena con la que comenzará el Campeonato Nacional 2023 el lunes 23 de enero frente a Huachipato, un club donde el enganche argentino estuvo a préstamo durante la temporada anterior.

Por cierto, el Chelo intenta resolver su situación en el Bulla y despedirse definitivamente del Centro Deportivo Azul. Así al menos lo dejó saber el agente del volante ofensivo que surgió de las divisiones inferiores de Boca Juniors. "No lo tienen en cuenta, pero si no sale nada y se tiene que quedar, tiene contrato por un año", afirmó Lucas Fauro en una conversación con Al Aire Libre en Cooperativa, donde admitió lo sabido: Mauricio Pellegrino no lo considera en sus planes.

"El problema es que la U no lo quiere usar, estamos tratando de buscarle una salida, pero está complicado. Creo que la U necesita desprenderse del jugador, estamos trabando en ese tema", apuntó el agente, casi como para dar a entender que a la dirigencia de Azul Azul le convendría desprenderse del salario de Cañete.

Agente de Cañete: "No hay muchos clubes que paguen lo de la U en Chile y en Argentina menos"

Pero Fauro no sólo se quedó con esas palabras. A la consulta de si hubo interés en sumar al jugador argentino-paraguayo que también militó en Universidad Católica, el empresario argentino aclaró algunas cuestiones.

"Hay algunos clubes interesados, pero estamos tratando de buscarle la vuelta para que todos queden conformes, Marcelo y la U", expresó. Pero sabe que no es fácil conseguir un contrato similar al que logró en el Romántico Viajero, que lo fichó luego de una buena temporada en Cobresal.

Lucas Fauro agregó que "es un club grande, no hay muchos clubes que paguen eso en Chile y en Argentina menos", un mensaje que da cuenta de que, a esta altura, lo más conveniente para ambas partes parece ser rescindir el contrato.