La nueva U de Diego López empezó con Cristóbal Campos en el arco. Hernán Galíndez no apareció ni en las cómicas y el nuevo estratega azul aseguró que fue por toda la polémica de su posible salida del club, añadiendo además que tuvieron un importante cara a cara.

"Tuve una charla importante con Galíndez. No estuvo por todo lo que fue la semana", señaló el DT charrúa tras el triunfo contra General Velásquez, donde aseguró que esa conversación fue el sábado, después de la conferencia de prensa del viernes donde no quiso ahondar en el tema.

"Esa conversación fue el sábado. En la conferencia hablamos del partido. Pero no fui polémico (al no querer referirse a Galíndez), porque las respuestas las di. Respondí sobre Galíndez. No es que no respondiera, pero prefería hablar más del partido. La conferencia la hice el viernes y el sábado, en el último entrenamiento, tuvimos la charla. Lo que hablamos, al menos de mi parte, no se sabrá", explicó.

La presencia de Campos en la portería puede darle bonos para ser el titular en la segunda parte del torneo. "Cuando tomamos la decisión de que juegue Campos es porque tengo que verlo, tengo que conocerlo.. Tenía una idea pero está bueno verlo. Estoy observando todo", contó.

López además alabó la actuación frente al elenco de la Sexta Región, que le dio bastante trabajo. "La situación es esta y respondió, tuvo varias atajadas importantes", comentó dejando claro que le gusta el portero nacido en el club.

Habrá que ver cómo evoluciona el asunto de Galíndez, que a través de su representante muestra deseos de dejar la U. El próximo lunes 27, contra General Velásquez en la revancha, se sabrá un poco más sobre las decisiones que está tomando el DT en ese puesto.