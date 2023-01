Cristopher Toselli tuvo su presentación oficial en Universidad de Chile. Acompañado del director deportivo, Manuel Mayo, el portero atendió a los medios de comunicación y se refirió al mensaje que le dedicó Nicolás Castillo por fichar en la U luego de ser referente en Universidad Católica.

El ex UC compartió una historia en Instagram citando al escritor uruguayo Eduardo Galeano. "En la vida, un hombre puede cambiar de mujer, de partido político o de religión, pero no puede cambiar de equipo de fútbol", publicó Castillo, claramente en referencia a su excompañero.

"No me quiero desgastar respondiendo a lo que publicó, al Nico lo conozco hace mucho tiempo y lo tengo mucho cariño, fuimos compañeros y lo conozco un poco. No vale la pena referirse. Hasta casi lo estaba esperando (su mensaje), pero no pasa más allá, le tengo mucho cariño y no va a cambiar eso", dijo.

El golero aseguró que, más allá de los comentarios negativos que puedan surgir por fichar en el equipo que una vez fue su archirival, prefiere enfocarse en los buenos deseos que le han llegado de otros futbolistas, como lo que fue el mensaje de Claudio Bravo.

"Sí me gustaría referirme es a las cosas positivas, muchos han hablando de lo buena onda y lo profesional que soy. Ellos entienden que es una profesión y un trabajo, y que uno tiene que dar el cien por ciento donde le toque estar", rescató Toselli.

Sobre las reacciones de la afición de ambas universidades ante su fichaje en el Romántico Viajero, Toselli manifestó que "el hincha es hincha, es pasional. No me llama la atención lo que genero yo o Matías (Zaldivia), es algo del folclore del fútbol".

"Todos estos días, la gente de la U ha sido muy educada y de la UC también, agradeciéndome lo que hice en el club. Me quedo con eso. Si busco a quien hable mal, lo voy a encontrar, pero he visto comentarios muy respetuosos y positivos", cerró el golero.