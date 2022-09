Universidad de Chile enfrenta a Palestino con la misión de sumar sí o sí tres puntos que le permitan no caer en la zona de descenso. En su reporte en RedGol en La Clave, Cristián Cavieres abordó lo que será el nuevo debut de Sebastián Miranda como DT interino del Chuncho.

Universidad de Chile vuelve a jugar un duelo clave por la permanencia en la lucha por no caer a la zona de descenso, una situación que se ha hecho costumbre en los azules durante los últimos años. El Chuncho visita a Palestino este jueves desde las 15:30 horas en el estadio Municipal de La Cisterna.

Los azules están obligados a ganar. En caso contrario, un triunfo o incluso un empate de Antofagasta los puede meter penúltimos en la tabla como acompañantes de Coquimbo Unido en la zona de descenso.

En su reporte en RedGol en La Clave, Cristián Cavieres manifestó que “ayer la U se despertó con optimismo tras la victoria de Audax contra Coquimbo, esa mano que le dio el conjunto audino, pero hoy nuevamente el sentir y despertar es distinto con ese triunfo de La Serena como visita contra Unión Española, que obliga a la U a sumar sí o sí. Incluso un empate puede ser negativo para los azules. Están muy apremiados en ese sentido. Un empate incluso los puede complicar si Antofagasta gana, o una derrota y un empate antofagastino deja a la U en zona de descenso directo. Son las probabilidades en esta previa”.

El experto en actualidad azul agregó que “en el CDA me comentan que han sido días de trabajo tranquilos y bastante auspiciosos, donde se quiso dar vuelta rápidamente la página ya trabajando bajo las órdenes de Sebastián Miranda, algo que el plantel en su defecto lo quería así. Hay mentalidad de sacar esto adelante”.

“No van a haber tantos cambios en nombres, sí hay algunos llamativos que vuelven a la titularidad, pero cambia esta línea de tres, de cinco en estricto rigor, que quiso probar Diego López en su último partido. Miranda vuelve a la línea de cuatro en defensa y para de alguna manera mantener el esqueleto que ha ocupado en esta temporada compleja”, complementa Cavigol.

Respecto a la interna y la figura de Sebastián Miranda nuevamente como interino, Cavigol afirmó que el técnico “ya habló de la valentía que es asumir el banco, contó que dialogó con López y que le comunicó que le habían pedido asumir el fierro caliente. Y López le dijo: dale, no hay ningún problema, tienes todas las capacidades y te deseo lo mejor. Miranda ve que hay un equipo con mística al que no se le han dado los resultados, pero ve cómo es el trabajo a diario y cuenta con todo el apoyo del directorio para estar en los seis partidos que restan del campeonato”.

Cristián Cavieres sentencia que Miranda “ha apelado al conocimiento y mística. Les dijo a los jugadores: ‘somos la U, sé que trabajan a diario, los he visto todo el año, los tuve en mayo, entonces no puedo negar que les falta profesionalismo, algo que se ha comentado mucho en el último tiempo’. Es cierto que en el periodo anterior en esos cuatro partidos cambió la cara y ante Huachipato me parece que fue la mejor expresión de fútbol en lo que va del año, con Miranda en el banco. Él siente que tiene que reencantar a los jugadores, Cuando le preguntan por Pablo Aránguiz responde que lo conoce hace mucho tiempo. Cuando él se estaba retirando él era un jovencito que estaba apareciendo y todos sabemos las condiciones que tiene. Piensa que su deber es reencantarlo y darle a conocer las condiciones que tiene, como el Chorri Palacios o Franco Lobos”.

La U formará con Cristóbal Campos en el arco; Yonathan Andía, Nery Domínguez, Luis Casanova y José Castro en la defensa; Emmanuel Ojeda, Israel Poblete, Darío Osorio y Lucas Assadi en mediocampo; Ronnie Fernández y Cristian Palacios en delantera.