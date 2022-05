Cristián Caamaño y Francisco Sagredo piden a Ronald Fuentes como DT de Universidad de Chile: "Chao de inventos, no hagan el loco con extranjeros que van a venir a fracasar"

Universidad de Chile encontró algo de tranquilidad y oxígeno necesario tras la victoria frente a Deportes La Serena por la fecha 12 del Campeonato Nacional. Los azules tuvieron un buen debut bajo las órdenes del interino Sebastián Miranda y se alejaron de la zona de descenso.

Sin embargo, Azul Azul aún tiene tarea por delante para encontrar al entrenador que guíe el camino de la U el segundo semestre. Y de los dos candidatos, a Cristián Caamaño no lo convence ninguno.

“Diego López no me gusta… porque yo escuché a Michael Clark, que claramente nunca hace lo que piensa, pero él dijo que la U necesitaba un técnico que conozca el medio chileno, y Diego López no tiene ninguna referencia del fútbol chileno, más allá que cualquier técnico debe estar al tanto de cualquier mercado donde pueda trabajar”, dijo Caamaño en Deportes en Agricultura.

El periodista agregó: “¿cuál es la cercanía de López con el fútbol chileno? Son dos nombres los que hoy están más fuertes: López y Beñat San José, otro técnico que viene con bajo rendimiento. Entonces están buscando un correcto sucesor para Escobar, que tenga un rendimiento parecido en su último club”.

¿Entonces qué debe hacer la U? Caamaño le da pistas a Azul Azul: “ayer nos enteramos que se modificó la cláusula que impedía que un técnico de Primera División dirigiera a dos equipos en la misma temporada, y bajo esa lógica hay un DT que calza con el perfil que podría buscar la U: Ronald Fuentes”, sostuvo.

“Fuentes cumple 60 días de su finiquito el 28 de mayo. ¿Aubert dijo que ningún técnico chileno está capacitado para dirigir a la U? Pero confirmaron a Valencia, trajo Romero y ahora pusieron a Miranda, por lo tanto, también muchas veces no está de acuerdo con lo que piensa”, añadió el rostro de Agricultura.

Incluso un compañero de panel coindice complemente: “tiene todo el conocimiento de la U, fue mundialista, fue figura en la U, campeón, conoce el club por dentro, le ha ido bien y mal como entrenador, que eso es importante. Vayan a buscar a Ronald Fuentes, chao de inventos de extranjeros, hasta cuándo”, opinó Francisco Sagredo.

Cristián Caamaño sentenció sin dudas: “es el nombre. Si van a esperar hasta el final de la primera rueda, Ronald Fuentes cumple perfectamente con el perfil: técnico que conoce perfectamente a la U. Va a tener a jugadores que con él lograron altos rendimientos como Chorri Palacios y Pablo Aránguiz. Con esta posibilidad, en la U no tienen dónde perderse, la U en este momento necesita un DT chileno, no extranjero. Un técnico chileno que le lave la cabeza al plantel como lo ha hecho Sebastián Miranda en una semana. La U necesita un DT que conozca el club por dentro. Y si tiene a Ronald disponible, por favor dirigentes: no hagan el loco con extranjeros que van a venir a fracasar. Por favor traigan a Ronald Fuentes”.