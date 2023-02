Cristián Caamaño endiosa a Leandro Fernández: "Hace mucho tiempo no veía un delantero así en la U"

Tuvo que transcurrir un año para que la Universidad de Chile lograra dos victorias consecutivas en el Campeonato de Primera División. En aquel entonces el elenco azul derrotó como visitante a Unión La Calera (2-4) y como local a Deportes Antofagasta (2-1). En la jornada de este domingo, el elenco dirigido por Mauricio Pelegrino derrotó como forastero y por la cuenta mínima a O'Higgins y logró la segunda victoria al hilo en este torneo. Anteriormente derrotó a Deportes Magallanes por 2 a 1.

Una de las figuras del encuentro fue Leandro Fernández. El delantero argentino de 31 años anotó su primer gol oficial con la camiseta del cuadro universitario y lideró a un equipo que consiguió su tercera victoria en el campeonato. Cristián Camaño en Deportes Agricultura destacó la actuación del atacante y remarcó que hace años no veía un delantero como él con la camiseta de la U.

"Hace mucho tiempo no veía un delantero en la Universidad de Chile como jugó Leandro Fernández, porque jugó prácticamente solo contra la defensa de O'Higgins, y ganó siempre. No le salieron los goles antes, pero terminó siendo un tipo extremadamente desequilibrante", señaló el comunicador.

Además, argumentó que el ex Independiente de Avellaneda se desenvolvió de mejor manera en el sistema táctico 1-4-4-2 y no en el 1-4-3-3 que venía trabajando el cuerpo técnico comandado por Mauricio Pellegrino. "Jugando con un compañero, como fue con Nicolás Guerra en el segundo tiempo, demostró que es un delantero peligroso. El sistema con tres delanteros lo termina encajonando. Jugando con dos arriba tiene mucho más espacio, la U llega mejor armada, con mucha más compañía", cerró.

El sistema que le acomoda a la U

Para Cristián Caamaño, el sistema táctico que debe implementar la Universidad de Chile es el 1-4-4-2, esquema que utilizó en gran parte del duelo ante O'Higgins en donde en la segunda mitad del partido se vio a un equipo azul más protagonista.

"Hoy la Universidad de Chile no está para regalar nada. A Leandro Fernandez hay que acomodarlo, no que Fernandez busque la comodidad. No puedes tener a tu mejor figura persiguiendo al lateral, sino que presione a los centrales. A Fernandez hay que tenerlo fresco. Se generó 4-5 posibilidades porque estaba menos desgastado", cerró el periodista.

El próximo desafío para la Universidad de Chile será ante Curicó Unido el próximo viernes 24 de febrero en el estadio La Granja, duelo que está pactado para las 20:30 horas.