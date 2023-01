La ilusión que despierta un nuevo Campeonato Nacional se esfumó rápidamente entre los hinchas de Universidad de Chile, luego de ser derrotada por 3-1 ante Huachipato en el estadio. Un duro golpe para los azules, que llevan muchos años jugando torneos donde el descenso es un asunto que los inquieta.

A pesar del duro traspié, el periodista Coke Hevia no es tan drástico con este inicio del elenco universitario. "Fuera de broma, pensando en la U no veo que se haya armado tan mal. Pero parte de la base del equipo no está, porque es la Sub 20", comienza su relato en charla con Redgol.

Luego indica que "en este equipo deben ser titulares (Marcelo) Morales, (Jeisson) Fuentealba, (Darío) Osorio y (Lucas) Assadi. Por eso hay que esperar, en el papel tiene cuatro titulares menos", confiesa, aunque entiende que "en la espera puede sufrir la U" debido a que la paciencia se agota rápidamente en un equipo grande.

De hecho advierte que Mauricio Pellegrino, el estratega llegado este año, no debe ser tan terco en el esquema que plantea. "El técnico se amarró con un esquema muy rápido. No veo que la U tenga futbolistas para jugar con extremos. Le acomodaría más tener dos delanteros, entonces esa falta de flexibilidad es lo único que me preocupa del técnico", complementa.

Hevia en todo caso plantea que "a Huachipato le cambian el equipo todas las temporadas, lo mismo pasa con Cobresal y reaccionan altiro", por lo que incluso cree que el medio se entusiasmó muy fácil por la llegada de algunos jugadores con buen nombre al conjunto laico: "A lo mejor agarramos papa luego todos y el verdadero objetivo de la U este año es no sufrir solamente", cerró.

El equipo de Mauricio Pellegrino espera lavar sus heridas en la segunda fecha, donde será local en Valparaíso ante Unión Española. El encuentro se jugará este sábado, a las 18 horas.