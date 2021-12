La carrera política de Charles Aránguiz a nivel público se refleja en dos hechos que recuerdan todos sus seguidores y que se remontan al Estallido Social, cuando el mediocampista de la selección chilena puso en duda el origen de los saqueos e incendios.

"Cada vez que muestran saqueos o incendios dudo de ellos, no les creo ni a los carabineros ni a los milicos. No creo tener la verdad, en el tema político soy ignorante, es muy grave lo que pasó con Carabineros. Hubo muertos. Fue muy fuerte como actuaron con la gente", aseguró.

Sus dichos encontraron réplica en quien ahora es candidato de la derecha en la segunda vuelta de las Elecciones Presidenciales 2021, José Antonio Kast, quien enfrentó directamente a Aránguiz y a través de redes sociales criticó duramente su reflexión.

"Sin duda. Seguramente les cree mas a sus amigos narcotraficantes que tienen a las poblaciones secuestradas por la droga y la violencia. Que fácil hablar desde la distancia sin ver como el país se destruye", contestó el candidato del Partido Republicano.

Con estos antecedentes, era de esperar que Charles Aránguiz se referiría a los comicios que se desarrollarán en dos semanas más. Todo a raíz de la foto trucada que se viralizó y en la que supuestamente apoyaba al candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric.

"Esa foto es falsa. El tipo de la foto soy yo, obvio, pero el que sale en la polera es un montaje. Andaba en un cumpleaños con unos amigos y me pidieron que me la tomara. Pero es antigua esa foto", clarificó el Príncipe en diálogo exclusivo con LUN.

De todas formas, Aránguiz reconoce que no le molestó. "Nooo, para nada. Me reí cuando me la mostraron, pero ojalá que gane. No me convence del todo Boric, pero igual prefiero que salga Boric en vez de Kast", puntualizó el mediocampista de Bayer Leverkusen.