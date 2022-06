Una dura noticia recibió el fútbol chileno con la muerte de Jorge Américo Spedaletti a sus 74 años. El recordado integrante del Ballet Azul de Universidad de Chile, maravilló en canchas chilenas durante la década de los 70, luego con los colores de Unión Española, Everton, Deportes Concepción, Deportes Antofagasta y la selección tras nacionalizarse.

Nacido en Argentina, pero radicado casi toda su vida en el país, quienes compartieron vestuario con él describen su enorme talento. "Un agrado como delantero, era distinto. Le podías dar un balón de espaldas, sin problemas y también una tremenda habilidad para fabricarse penales. Se metía en el área y no se podía acercar nadie, no había cámaras, era un pillo dentro del área", puntualizó Mario Galindo en diálogo con RedGol.

"Era muy habilidoso, se sacaba jugadores con mucha habilidad en tramos cortos y siempre a velocidad. Tenía muy buen enganche, era un delantero difícil. Si entraba al área era muy posible que le hicieran penal. Hizo goles desde fuera del área muy pocas veces, generalmente lo hacía con remates muy colocados. Se parecía un poco más a Carlos Caszely: a pesar de lo alto no era muy buen cabeceador, pero hacía enganches muy cortos, cambios de velocidad, era un agrado jugar con él", añadió quien fuera su compañero en Everton.

Galindo es uno de los mejores laterales derechos de la historia del fútbol chileno. Y a la hora de buscarle un parecido con una figura más actual, se queda con un crack de los 80. "Era ideal darle la pelota al espacio, pero no tenía problemas con la pelota al pie. Hoy día no veo delanteros muy hábiles, los veo más potentes. La comparación con Marco Van Basten es muy linda", apunta el Pavo.

Un crack de la época

Uno de los más cercanos a Jorge Américo Spedaletti durante sus días en Universidad de Chile fue Francisco Las Heras. "Jugar con él era una entretención, porque el Flaco disfrutaba el fútbol, disfrutaba jugar, le gustaba jugar y generar, en verdad era un gran jugador. Gambeteaba en un metro cuadrado, se sacaba rivales con una facilidad increíble. Era un gran amigo, era una persona muy contenta con la vida", apuntó.

Para el ex defensor, Spedaltti tenía varias similitudes con Carlos Caszely. "Lo mismo. Una habilidad increíble para la altura que tenía, se sacaba jugadores en un metro. No era gran cabeceador pese a la altura. Jugaba a través del toque, de paradas, hizo muchos goles por jugadas individuales. Tenía un drible largo muy difícil de controlar", recordó.

Finalmente, Pancho Las Heras se excusa ante el desafío de comparar al Flaco con un jugador más actual. "En este minuto no me atrevería a encontrar un jugador de estas características. Lo principal era sacarse jugadores en base a su habilidad, no tenía un gran remate de media distancia pero con lo otro suplía todo eso perfecto", explicó.