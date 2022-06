Universidad de Chile lleva semanas trabajando bajo las órdenes del cuerpo técnico de Diego López, donde uno que ha llamado la atención es el preparador físico Alejandro Valenzuela, por su particular forma de ser.

Pegado a las redes sociales, en pandemia realizó videos para poder hacer ejercicios en casa, en el camarín azul ya lo están aprendiendo a conocer, donde destacan su energía con sus dirigidos.

Eso sí, hace unas semanas entregó algunas declaraciones con el programa Hablemos del Bulla que llamaron la atención.

“Ayer Junior corrió más que Benzema en los últimos diez partidos, Pablete (Pablo Aránguiz) y Mauro corrió más que Toni Kroos y Modric. El correr también debe ser táctico, el saber cuándo y cómo, porque eso será importante”, comenzó explicando, tras el primer duelo ante General Velásquez.

Eso sí, uno que apuntó fue al lateral José Castro, de quien aseguró que el cuerpo técnico tiene puestas varias de sus esperanzas.

"Yo creo que algunos tienen para mejorar mucho como José Castro que yo digo y también se lo dijo el entrenador (Diego López) que puede llegar a ser el Maldini de Chile si se le propone", detalló.

Algo que no pasó desapercibido por el medio, ni por el propio camarín de jugadores de Universidad de Chile, donde el propio lateral cuenta cómo se ha tomado la comparación.

"Por mi parte muy bien. Mis compañeros me han molestado todos los días, entre broma y broma. El profe te muestra mucho, es un motivador. Me he sentido con la confianza que me ha dado, además comparándome como un jugador como él", comenzó diciendo Castro en conferencia de prensa.

Si bien sabe que lo de Maldini es un decir del profe Valenzuela, asegura que le han dejado claro que tiene que trabajar para surgir.

"No digo que soy Maldini, estoy lejos, espero llegar, pero tengo que trabajar día a día para convertirme en alguien como él o una figura mundial", finaliza.