Universidad Católica tomó una importante decisión en relación a los trabajos de remodelación del estadio San Carlos de Apoquindo, donde la concesionaria Cruzados debía definir cómo sería la cancha del nuevo reducto en la comuna de Las Condes.

Una situación que fue analizada por varios meses hasta llegar a una decisión final, que esperan que sea bien recibida por todos los hinchas cruzados que esperan tener su nuevo estadio.

“Será un césped artificial de talla mundial nunca antes visto en Chile y ampliamente utilizado en países de alta competencia futbolística, como Brasil. La fabricación e instalación estará a cargo de FieldTurf, proveedor con amplia experiencia y prestigio internacional en el mercado”, explican en un comunicado.

“Pese a que la inversión inicial puede llegar a ser tres veces mayor que la alternativa de césped natural, el directorio aprobó la nueva superficie considerando como principal criterio los beneficios deportivos, como la mayor disponibilidad del campo de juego para el fútbol femenino y formativo, así como también el poder contar con una cancha siempre en perfectas condiciones”, precisan en el documento.

Igual que la de Botafogo

El presidente de la concesionaria Cruzados detalló los motivos por los que optaron por el césped sintético, dejando en claro que tendrá una calidad de los reductos más importantes del mundo.

“Seguimos haciendo historia con la modernización de nuestro estadio al resolver que la cancha tendrá la superficie sintética más moderna que se haya visto en el país y en Sudamérica. El ámbito futbolístico siempre será lo primordial de nuestra gestión por lo que previamente visitamos canchas en Brasil y Europa para conocer las mejores tecnologías disponibles a nivel mundial. La superficie que tendrá el Nuevo Estadio de la UC es similar al campo de juego del Botafogo”, explicó.

“Lo positivo es que se podrá jugar de local, se use o no la cancha para otros deportes o actividades durante la semana. Nuestro estadio podrá ser usado de manera frecuente por el fútbol formativo, femenino e incluso albergar encuentros internacionales de otros equipos chilenos que no cuenten con un recinto para ejercer su localía”, detalló.

Nivel internacional

En el comunicado también explican la importancia de las canchas sintéticas a nivel mundial, donde hay muchas en los equipos más importantes, lo que revoluciona el mercado nacional y la competencia en Sudamérica.

“Dentro de las canchas de césped artificial que FieldTurf ha construido a nivel americano se cuentan la del estadio Nilton Santos, de Botafogo; El Mercedes Benz Stadium, del Atlanta United FC (MLS) en Atlanta; el estadio Lumen Field, en Seattle, usada por los Seattle Sounders; la del Bank of America Stadium, en Charlotte, Estados Unidos y que utiliza el Charlotte FC; y la del Gillette Stadium, en Boston, Estados Unidos, que utilizan tanto el New England Revolution (MLS) como los New England Patriots (NFL)”, finalizan.

