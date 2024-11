El delantero fue notificado por estos días que no está en los planes del club, razón por la cual se la jugó con una especial despedida con los hinchas.

La historia de Nicolás Castillo en Universidad Católica llegó a su final. El delantero de 31 años finalizó su contrato al término de esta temporada y fue uno de los jugadores que el club decidió ni siquiera hacer el intento por renovar.

Esto no fue lo peor para el formado en San Carlos, ya tampoco tuvo la posibilidad de despedirse en cancha. Tiago Nunes no lo citó para la caída de la UC ante Coquimbo Unido del sábado en el Santa Laura, obligando al jugador a organizar su propio y particular adiós.

Así fue como el mismo Castillo avisó en sus redes sociales que iba a estar en la noche del lunes, desde las 20:30 horas, en el Fortín Cruzado para jugar una pichanga y despedirse de los hinchas.

El adiós de Castillo en la UC

Pues bien, esto no se quedó en simples palabras, ya que el atacante fue a jugar ante cientos de hinchas que quisieron acompañarlo en este extraño adiós de su querida Católica. No estuvo solo, ya que también jugadores como Vicente Bernedo, Cristián Cuevas y Alfonso Parot llegaron para estar con él.

Posterior a esta pichanga Castillo se dio el tiempo de fotografiarse con varios de estos hinchas, asegurando que buscará seguir jugando, aunque en Chile solo lo hará para su querida UC.

De esta manera, se cerró un triste regreso de Nicolás Castillo al club de su amores que lamentablemente estuvo más marcada por la polémica que por sus goles. Pese a que el club le tendió la mano para que relance su carrera, el delantero fue incapaz de devolver ese gesto.

Los discretos números de Nicolás Castillo en Universidad Católica

Sumando todo este 2024, Nico Castillo apenas jugó 12 partidos con la UC, anotando dos goles en bajísimos 201 minutos de acción.