Desde San Carlos de Apoquindo informan que el delantero no será parte del plantel que jugará este sábado en busca del Chile 3 para Copa Libertadores.

Católica le pega donde más le duele a Nico Castillo: No podrá despedirse en cancha

No fue como tanto soñaba. Universidad Católica no le permitirá a uno de sus últimos ídolos futbolísticos como Nicolás Castillo despedirse en cancha de sus hinchas, cuando este sábado reciban a Coquimbo Unido por la última fecha del Campeonato Nacional.

Hace un buen rato que el técnico Tiago Nunes no lo tiene en su consideración. Es más si bien tuvo citaciones donde no sumó minutos, el Toro de Renca no ve acción desde su polémico ingreso en el último Clásico Universitario donde perdieron ante Universidad de Chile.

Todo lo anterior se suma a las informaciones que aseguran que a Nicolás Castillo no se le renovará su contrato para 2025, lo que se ratificó en sus redes sociales cuando publicó una carta que le escribió un hincha de Católica. “Te pagan así cuando das todo”, manifestó. Pero el club fue más allá.

El golpazo que le da Católica a Castillo tras pataleta

La periodista Belén Hernández, de la cadena ESPN se refirió a la situación contractual y deportiva del delantero. Fue allí donde adelantó que “no fue convocado para el partido de mañana“, y agregó que “salió sin la indumentaria oficial del club”.

“De no renovar su contrato, la última aparición de Nico Castillo en Católica fue su citación ante Cobreloa“, indica la reportera, quien añade que “la situación está muy complicada para él, aunque en Cruzados todavía no se sientan a conversar con nadie por tema de renovaciones”.

Nicolás Castillo protagonizando un incidente, su última vez en cancha con Católica (Photosport)

¿Cuáles fueron sus números en su vuelta a la UC?

Pese a que llegó para darle identidad al plantel cruzado, la realidad es que Nico Castillo no estuvo ni cerca de su mejor nivel. Termina su temporada 2024 con los siguientes números: 201 minutos en cancha durante 12 encuentros con dos goles, dos tarjetas amarillas y una expulsión.