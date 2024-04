Toro Zampedri dolido tras perder el clásico: "Colo Colo anotó el gol y no hicieron mucho más"

Fernando Zampedri lamentó la derrota de Universidad Católica ante Colo Colo en el estadio Santa Laura. Luego de dos triunfos consecutivos, el elenco cruzado no pudo mantener el tranco ganador ante los albos.

El goleador de la Franja manifestó que la visita no hizo mucho más que el gol de Arturo Vidal para quedarse con los tres puntos, lo que le deja un sabor muy amargo.

“En el gol de Colo Colo sacaron ventaja de una ventaja rápida de un lateral. Consiguieron el gol y no hicieron mucho más”, expresó a la salida de los vestuarios del recinto de Independencia.

Manifestó que la UC en desventaja fue un búsqueda de la igualdad con poca fortuna. “Intentamos, nos aproximamos y no supimos aprovechar nuestras opciones, por eso ellos se llevaron el triunfo”, confesó.

Zampedri habla bien del arbitraje

Dos días antes del clásico Fernando Zampedri le pidió a los árbitros que no favorecieran a Colo Colo en el partido y que mejoraran su nivel. Palabras de las que no se arrepiente.

“No me arrepiento para nada lo que dije. Lo que veía lo dije, fue para mejorar, que no lo tomen a mal. No es para herir a nadie”, contó el Toro tras el encuentro.

Además asegura que Héctor Jona hizo un buen trabajo. “Hoy el arbitraje no influyó. Estuvo bien. Colo Colo hizo el gol, se llevó el partido y ahora debemos cerrar la página. ¿El gol de Colo Colo? Fue criterio del árbitro seguir con las dos pelotas en la cancha”, cerró.