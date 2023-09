Nicolás Peranic se tomó el arco de Universidad Católica tras la escapada magistral de Matías Dituro a Turquía, pero el portero reveló recientemente que desde Universidad de Chile vinieron a buscarlo.

En entrevista con el programa ESPN F Show, el arquero argentino nacionalizado chileno reveló que el Romántico Viajero estuvo interesado en sacarlo de los Cruzados. Así, explicó su decisión final y por qué la tomó.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.

Entre varias preguntas, a Peranic le hicieron una consulta directo al hueso. “¿La UC es el único equipo grande que te ha contactado?“, le consultaron, y él respondió con toda sinceridad.

“En algún momento hubo un interés de la U, pero hasta ahí llegó nomás. Fue cuando ya estaba en Católica, pero mi intención nunca fue irme del club”, dejó en claro Nicolás.

“Está implícito al estar en un club grande que la competencia es grande, y está implícito también que vas a competir con grandes arqueros que están pasando por grandes momentos”, detalló.

Sin embargo, explicó que “pero mi trabajo no cambia, no varían las ganas de estar en un lugar si juego o no juego. Obviamente que jugar es lindo, se disfruta más, pero mi intención siempre fue estar en Católica”.

“A pesar de que el camino en un momento se puso más difícil en cuanto a poder llegar a jugar, nunca mi intención fue irme porque sino lo hubiera hecho”, lanzó.

“No me faltaron oportunidades”

“Gracias a Dios no me faltaron oportunidades en ese momento, pero estaba firme en mi convicción de que del momento en el que fui a Católica yo quería”, explica.

“Entonces después cuando pasa el tiempo y las cosas se ponen difíciles no es decir ‘bueno, me voy’, solo que soy bastante insistente y me quedé”, detalló.

Sobre como llega un jugador de su trayectoria a un equipo grande, Peranic cuenta que “primero a disfrutarlo, yo en su momento lo sentí como un premio, pero no un premio de ‘ya llegué, listo’, no, sino que fue una nueva oportunidad”.

“Para mí era un anhelo jugar en un equipo grande, en Católica, es otro mundo, otra realidad, totalmente diferente a otros equipos”, narra.

Así, revela que “de a poco te vas adaptando, me ayudaron mucho los jugadores que habían en el camarín, es un grupo muy humano, muy lindo y muy trabajador que enseguida me adoptaron por así decirlo y se me hizo fácil”.

“Después las responsabilidades, y yo siempre digo lo mismo, jugar en Católica, o en Melipilla, o donde sea, la responsabilidad es la misma porque tú defiendes una camiseta, es tu trabajo. La repercusiones si son diferentes, pero la verdad no puedo hacer esa comparación de decirte si hubiera llegado chico porque no me pasó”, concluyó.

Revisa el momento:

¿Hasta cuándo tiene contrato Nicolás Peranic en la UC?

El arquero argentino nacionalizado chileno llegó en enero de 2022 a Universidad Católica, y firmó un contrato hasta el 31 de diciembre de este 2023. Así, habrá que esperar a ver si el club le renueva a fin de año.

¿Cuándo juega la UC?

Este domingo 1 de octubre, desde las 15:00 horas, Universidad Católica visita a Colo Colo en el Estadio Monumental por la fecha 25 del Campeonato Nacional 2023.