La historia de Nicolás Castillo en Universidad Católica terminó. Luego del cierre de temporada de los cruzados, quienes perdieron su chance de ir a la Copa Libertadores y competirán en la Copa Sudamericana, la dirigencia y el cuerpo técnico le comunicaron al delantero que no sería renovado.

Ahora, Castillo conversó con Bruno Sampieri en YouTube y dio detalles de cómo fue el día de su salida, donde tuvo una reunión con Tati Buljubasich y Tiago Nunes. El delantero cuestionó las razones de U. Católica para ponerle fin a su paso por el club y reveló “faltas de respetos” por parte de la institución.

“Se los dije en la cara en la última reunión, el domingo después del partido (contra Coquimbo Unido). La decisión fue deportiva, esa fue la explicación. Me hablaron de Pancho (Rossel) que es proyecto del club. Pero no me mientan. Esto es una decisión dirigencial y uno se da cuenta“, dijo.

“No fue deportivo, porque le preguntas a alguien por qué no juego y no entendían. No es que yo lo diga, porque soy autocrítico, sé cuando juego bien y cuando juego mal, y había semanas donde no me sentía bien”, aseguró.

Nicolás Castillo rompió el silencio tras su salida de U. Católica | Photosport

La molestia de Nicolás Castillo en su salida de U. Católica

“Me dijeron que respetaban mi trayectoria en el club, pero no lo hicieron. El técnico, en el primer partido que llegó, no me citó. La segunda falta de respeto fue en Copiapó, yo no podía jugar en cancha sintética, jugué infiltrado, no había nadie de casa y el capitán fue Gary Kagelmacher“, lanzó.

“Si me decías hace dos meses que no seguía, bien, yo disfrutaba hasta el último. Pero te tienen hasta el último día, no sabes nada, te tienen estresado. Fueron faltas de respeto que muchos compañeros sintieron y nadie dijo“, sumó.

“A mí se me rompió el alma cuando vi a Gary salir de la oficina llorando. Nos dicen ese día. Mis compañeros llorando también. Fue complicado. Gary entregó todo por Católica, siempre quería lo mejor. Y quizás había gente que llegó antes, no dio nada, se fue y la trataron mejor“, disparó.

El delantero cuestionó el actuar de U. Católica | Photosport

Nicolás Castillo: “Me faltaron el respeto en U. Católica”

“Me faltaron el respeto. Que el presidente del club diga que gastaron millones en operarme, lo que yo no pedí, que te saquen en cara que fue un gasto para el club llevarme hacia allá… El cuerpo médico me llevó con el doctor. Yo nunca pedí operarme ni menos en España”, contó.

“Después pienso, puta, cuando me fui, les deje tres millones y medio de dólares, y cuando me fui a Benfica y a América, les llegó una comisión. No sé por qué se llegó a ese momento de sacar en cara algo así. No entendía“, comentó Nicolás Castillo.

“Uno se va con pena, más que enojado, por cómo fueron con uno y cómo son con gente del club que dan todo. No me gusta cómo están haciendo las cosas en el club. Yo les dije las cosas en la cara y sentí que eso era un problema. El que dice las cosas de frente siempre es problemático. Especialmente en Chile”, cerró.