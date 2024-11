Universidad Católica terminó su temporada y confirmó la salida de Nicolás Castillo, quien no era considerado por la dirigencia y el cuerpo técnico para el próximo año, al igual que Gary Kagelmacher, Aaron Astudillo e Ian Toro. Se terminó la historia del delantero en la UC.

Ahora, Castillo conversó con Bruno Sampieri en YouTube y contó detalles de cómo se dio su partida. El delantero apuntó a una reunión que tuvo con Juan Tagle y Tati Buljubasich, presidente y gerente deportivo de Cruzados, respectivamente, luego de los gestos que hizo en el clásico universitario del pasado 18 de mayo.

“Después del clásico, de todo lo que pasó y se generó, yo tuve una reunión con los dirigentes, porque me pude haber excedido y sí, porque fueron muchas emociones del momento. Fue lo que me escribieron en la semana, lo que me decían desde hace mucho tiempo. Fue todo eso”, contó.

“Desde la reunión, la relación fue diferente. Cambió todo con ellos y con el cuerpo técnico. Yo no sé si Tiago Nunes se va a prestar para cortar a un jugador porque le diga la dirigencia. No creo, no lo siento. Pero después de esa reunión jugué mucho menos. Algo pasó. No tuve las mismas oportunidades”, aseguró.

Nico Castillo cuestionó a U. Católica por pedirle disculpas a U. de Chile | Photosport

La reunión que condenó a Nicolás Castillo

En dicha reunión, Tati Buljubasich y Juan Tagle le expresaron su molestia por lo sucedido en el Nacional, donde Castillo festejó contra la hinchada de Universidad de Chile. “No llegamos a un acuerdo, porque ellos pensaban de una manera distinta“, dijo Nicolás Castillo.

“A mí me molestó que el club hiciera un comunicado pidiéndole disculpas al equipo rival por mi gesto. Yo les decía: ¿Por qué tenemos que pedir disculpas? Está bien, yo hice el gesto. Pero como club te pones en contra mía“, agregó.

“Yo les decía: ¿Por qué cuando nos hacen gestos a nosotros, nadie nos pide disculpas? Nunca llegamos a un acuerdo. Desde ahí hubo un quiebre y empecé a jugar menos“, contó. “La reunión fue más o menos picante, porque yo expresé lo que yo sentía, ellos igual, también lo que pensaba el rector de la universidad, porque se abrió un tema. Pero yo tenía que pedir perdón y lo hice”, cerró.