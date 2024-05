Un round aparte protagonizaron Nicolás Castillo y Johnny Herrera. Es que tras el clásico universitario se dijeron de todo, dejando en segundo plano el triunfo de Universidad Católica sobre la U.

Todo comenzó con los gestos obscenos del delantero cruzado tras la victoria en el estadio Nacional y que hasta Claudio Palma lamentó. Luego el nacido en Renca siguió con un polémico mensaje en su Instagram. “Hoy y siempre me los pasaré por el pico”, lanzó contra los hinchas del Romántico Viajero.

Lo que de inmediato fue replicado por Herrera, quien no se guardó nada. “No puedes ser tan fallado del mate. Pobre hueón, y uno le deseaba bien por la recuperación”, comentó en el programa de Todos Somos Técnico post clásico.

La reacción de Nico Castillo

Pero la pelea no quedó ahí. Luego Castillo volvió a tomar su celular y publicó una historia con los goles marcados a Herrera y varios gestos con sus manos. Incluso agregó el tema “Gitana” de Pablo Chill-E para aludir a la hinchada de Universidad de Chile. Sin embargo, este mensaje fue borrado a los pocos minutos que fue publicado.

La primera historia de Nico Castillo contra Herrera

Pero Castillo lejos de hacer las paces, siguió sacado y tras ello, recordó el fatal accidente que protagonizó Herrera en 2009. Para esto replicó el comentario de un seguidor sobre los dichos del nacido en Angol. “El mismo que mato a una persona, las patitas”, fue parte del mensaje que publicó el ahora jugador de la UC.

Castillo recordó grave accidente de Herrera

Y para rematarla, el Nico la agarró contra TNT Sports. El ex Benfica publicó el mensaje de una fanática que detalló todos los insultos que recibió en el estadio Nacional. “Pero eso los TNTsapos no lo dicen porque no vende”, agregó.