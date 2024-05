No contento con los gestos que hizo en la cancha, Nicolás Castillo siguió dedicándole mensajes a Universidad de Chile en redes sociales.

El ordinario mensaje de Nicolás Castillo a la U: "Hoy y siempre me los paso por el p..."

Nicolás Castillo lideró los festejos de Universidad Católica después de ganarle a Universidad de Chile y quitarle el invicto al Campeonato Nacional. Aunque ingresó en los descuentos y con el partido ya definido, el delantero celebró con todo frente a los hinchas azules en el Estadio Nacional.

El futbolista estuvo entre los encontrones que hubo después del partido y hasta protagonizó un fuerte diálogo con integrantes del cuerpo técnico azul. Después, cuando se dirigía al túnel, tuvo polémicos gestos para los aficionados que seguían en el Nacional. Hasta hizo un Pato Yáñez.

Luego, el delantero se retiró rápidamente del estadio y no habló con la prensa, por lo que no se esperaban otras polémicas reacciones de su parte. Pero Castillo, no contento con lo hecho en la cancha, después fue a redes sociales, publicó un registro de sus gestos y dedicó palabras a la U.

“¡Hoy y siempre me los pasaré por el pico! ¿Cuántas fechas quieren? ¿Una, dos, tres? Ok. Gitanos”, escribió el futbolista en una historia de Instagram. En otra publicación, compartió una foto del plantel cruzado y dedicó el reconocido canto de “un minuto de silencio”.

Habrá que ver si le llega un reto a Castillo por la desmedida reacción contra la U. En la transmisión oficial de TNT Sports ya quedaron indignados con sus gestos en el Nacional. “El que no intenta cambiar este tipo de actitudes es Nico Castillo. Impresentable”, denunció Claudio Palma.

Mira el video de los gestos de Castillo a la barra de la U

