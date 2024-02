La UC se manifiesta: "No es grato estar con la incertidumbre de si se va a jugar o no"

Universidad Católica tiene la menta puesta en su esperado estreno en el Campeonato Nacional, pero aún no tiene la confirmación de las autoridades para el partido contra Ñublense. Frente a este panorama, además de las suspensiones en el torneo, César Pinares sacó la voz en la UC.

“Tenemos ganas de jugar, venimos preparándonos hace mucho para el torneo. No es grato estar con la incertidumbre de si se va a jugar o no. Todos sabemos que no le hace bien al fútbol chileno, lo ideal sería que esto se viera antes de, porque tuvieron mucho tiempo”, dijo en conferencia de prensa.

“Esperemos que por el bien del fútbol las cosas se arreglen, por el espectáculo dentro y fuera de la cancha. Para que la gente pueda nuevamente tener la seguridad y motivación de apoyar a su equipo, y que nosotros podamos hacer lo nuestro en la cancha”, sumó.

La UC debería informar pronto sobre el proceso de venta de entradas. Luego de que la ANFP y el Gobierno alcanzaran un acuerdo por el Registro Nacional de Hinchas, que será obligatorio recién en 2025, se confirmó que la segunda fecha del torneo se desarrollará con normalidad.

Los cruzados esperan por su debut luego de que su duelo ante Unión La Calera en la primera fecha fuera suspendido. La Delegación Presidencial de Quillota ordenó reprogramar el partido por el bajo contingente policial disponible a causa de los incendios en la Región de Valparaíso.

De todas formas, Pinares comentó “que igual tiene cosas positivas para seguir preparando detalles que teníamos que mejorar en los partidos amistosos. Si bien competir por los puntos es diferente, nos hace llegar de buena manera y con ganas. Estamos preparados y con tranquilidad”.

¿Cuándo juega Universidad Católica?

Luego de que se suspendiera su debut en el Campeonato Nacional, Universidad Católica espera volver a la cancha este viernes 23 de febrero para enfrentar a Ñublense en el Santa Laura. Sin embargo, el duelo todavía no ha sido autorizado.

