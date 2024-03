La UC de Nicolás Núñez parece no levantar la cabeza y quedó eliminada de la Copa Sudamericana. Coquimbo Unido impuso sus condiciones de principio a fin y derrotó por 2-0 a la Franja en el estadio Ester Roa Rebolledo de Concepción. Un autogol de Thomas Gillier y un tanto de penal de Nicolás Johansen liquidaron el partido.

Tras aquel cotejo, el presidente de Cruzados SADP asumió la derrota como un traspié muy relevante a las aspiraciones del club. “El resultado refleja lo que se dio en la cancha. Lo asumimos como un fracaso. Esta eliminación es un golpe muy duro. Desde el primer día dijimos que era un objetivo muy importante”, afirmó Juan Tagle en el reducto penquista.

“En consecuencia corresponde evaluar la situación y conversar. No somos de tomar decisiones en caliente. Se conversa con el cuerpo técnico y el directorio. Es todo lo que puedo decir, el golpe es muy duro. Felicitamos a Coquimbo Unido, fue un justo ganador”, agregó el abogado que preside la concesionaria.

Según Tagle, “quedamos frustrados y preocupados por el juego. No era lo que buscamos. Tenemos que asumirlo como un fracaso. Evaluar, discutir internamente este partido y cómo vamos a seguir este año”. Es decir, no garantizó la continuidad del director técnico de la Franja.2

“Ellos siguen siendo el cuerpo técnico obviamente, pero siempre hay que estar evaluando. Y después de una situación como esta tenemos que hacer ese trabajo. Pero no me pidan las conclusiones ahora. Tenemos mucha frustración y este directorio tiene 11 miembros. No es una decisión mía o de Tati”, apuntó también el mandamás de Cruzados SADP.

La UC anticipa evaluación a Núñez y el cuerpo técnico tras decirle adiós a la Sudamericana

A la UC de Nicolás Núñez le quedan sólo las competencias nacionales luego de despedirse tempranamente de la Copa Sudamericana. Y Juan Tagle no escondió la desazón que reina en San Carlos de Apoquindo. “La eliminación es un fracaso de todos: dirigencia, de cuerpo técnico y los jugadores”, dijo el directivo.

“Ellos también lo dijeron así. Vengo a decir lo mismo que ellos. Todos tenemos responsabilidades. En el fútbol somos responsables cuando fuimos campeones y estuvimos alegres. Hoy también y lo asumimos“, sentenció. El futuro del exadiestrador de Magallanes quedó pendiente de un hilo.

Al capitán del equipo, Fernando Zampedri, la situación lo dejó perplejo. “No tengo palabras. Necesitábamos clasificar, no pudimos. Vamos a luchar en el plano local, no nos queda otra. A seguir creciendo”, dijo el ariete nacido en Chajarí, Entre Ríos.

“Les pedimos disculpas a los hinchas por otro año más sin copa internacional. Nos duele mucho. Otra vez no se pudo. A seguir trabajando, no queda otra. Hay que continuar y poner toda la energía en el plano local”, aseguró el Toro. Razón no le falta: en 2023, Audax Italiano fue el equipo que sacó de competencia a la Católica. Y, de paso, dejó temblando a Ariel Holan en su cargo.

