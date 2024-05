Los gestos obscenos y los polémicos mensajes de Nicolás Castillo marcaron el final del clásico universitario, donde Universidad Católica venció a Universidad de Chile y le quitó su invicto en el Campeonato Nacional. Cruzados tuvo que salir a pedir disculpas por el delantero de 31 años.

Nadie quedó indiferente al comportamiento del atacante, quien ha recibido diversos comentarios y críticas por parte del medio deportivo. Pedro Carcuro también se manifestó. El reconocido periodista y comentarista dijo sentir una gran pena por el delantero de la UC y ex seleccionado nacional.

Carcuro usó su espacio en la pantalla de TVN para hacer una reflexión. “Las imágenes que estamos viendo provocaron reacciones muy duras, enrabiadas, de los periodistas deportivos. Les digo algo con mucha sinceridad. A mí no me provocan rabia, no me provocan enojo… Me da pena, de verdad”, dijo.

“Tengo pena. Cómo este chico, lleno de talento, ha arruinado su carrera haciendo tantas estupideces”, lamentó el comentarista deportivo.

"Este chico lleno de talento ha arruinado su carrera haciendo tantas estupideces", dijo Carcuro sobre Nicolás Castillo

El show de Nicolás Castillo tras el clásico universitario

El show de Nicolás Castillo tras el clásico universitario quedó documentado en el informe arbitral de Cristián Garay y puede traerle sanciones por parte del Tribunal de Disciplina. El árbitro detalló en su informe que “Castillo fue captado por las cámaras de televisión actuando de modo ofensivo e insultante”.

“Cuando se dirigía hacia su sector de camarines, realiza gestos obscenos a la barra de Universidad de Chile ubicada en el sector norte del estadio”, agregó el juez central del clásico. El mismo Castillo después compartió un registro de las señas ofensivas que le hizo a los hinchas azules.

No se quedó ahí. “¡Hoy y siempre me los pasaré por el pico! ¿Cuántas fechas quieren? ¿Una, dos, tres? Ok. Gitanos”, añadió. Más tarde, apuntó contra Johnny Herrera, quien lo llamó “fallado del mate”, y republicó un mensaje de un hincha de la UC. “El mismo que mató a una persona, las patitas”, leía.

