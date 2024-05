Los relatos de Pedro Carcuro fueron uno de los tantos puntos altos de Santiago 2023. El relator se encargó de darle voz a grandes momentos como las medallas de Martina Weil, Santiago Ford y de Kristel Köbrich, pero ahora reveló las impensadas sensaciones que había detrás.

En una conversación con el programa Con Contenido, Carcuro contó que se sentía desplazado en las transmisiones de TVN. “No daré detalles, pero estaba un poco picado”, dijo el relator, quien confesó que pudo tomar un papel más protagónico en las transmisiones solo por casualidad.

“Yo iba en velocidad crucero, tranquilo, haciendo lo mío y sin preocuparme de lo que yo podía hacer, porque en otras etapas de mi vida daba la pelea de que ‘esto lo quiero hacer yo, lo voy a hacer yo’. En este caso estaba picado porque me sentía en una segunda o tercera línea en el proyecto de Santiago 2023”, confesó.

“Se fueron dando unas coincidencias y fui ganando posición casualmente. Esa posición me permitió estar, pero la verdad es que lo hice con pica. Cuando uno está picado le pone todo, le pone el alma. Creo que fue un éxito. Me hizo bien al alma, me recuperó, me rejuveneció y me empujó”, reveló.

“Nunca imaginé que los Panamericanos iban a tener ese efecto en Chile” | Photosport

“Me sacó de estar cómodo, sentado en un sillón, mirando la tele. Me dijo, ‘muévete, hueón‘”, agregó Carcuro, quien reiteró que los Panamericanos le dieron un nuevo aire en su carrera. “Me hizo bien. Nunca me imaginé que iban a tener ese efecto en la audiencia y el pueblo chileno”, dijo.

“Significaron mucho. Fue una instancia y momento de encuentro, fue muy lindo para este país vivir una fiesta deportiva. Haber participado me llenó el alma. Me dio fuerzas para seguir y para jugar a concho el tiempo suplementario. Estoy jugando el alargue, veremos si hay definición a penales o no”, sentenció.

