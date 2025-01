Mucha polémica ha causado en Universidad Católica la salida de Alfonso Parot. Juan Tagle, presidente del club, salió a dar su versión de la fallida renovación del referente cruzado.

El regreso de Gary Medel a San Carlos de Apoquindo no pudo ser una alegría completa, ya que el mismo día a través de redes sociales el Poncho reveló lo que era un secreto a voces: no seguirá en los Cruzados. La noticia fue un verdadero golpe para los hinchas.

La respuesta de Juan Tagle a Alfonso Parot

En sus redes sociales, Alfonso Parot explicó que Universidad Católica le pidió que se bajara el sueldo, algo que ya había hecho en una negociación anterior. Ahora llegó la respuesta de Juan Tagle, presidente del club, quien detalló la salida del referente.

“Es lamentable que la llegada de Gary se haya visto empañada por esto. Estamos tranquilos por cómo actuamos, lo que dijo no se ajusta totalmente a la realidad. El cariño y reconocimiento a su carrera, formado en la UC, no va a cambiar. Le escribí después de lo que puso en sus redes, le dije que no me parecía lo que publicó“, explicó Tagle en Los Tenores de ADN.

Parot se va de U. Católica tras ganar 8 títulos. Imagen: Photosport

“Hasta ayer nunca aceptó una propuesta nuestra.Fuimos particularmente cuidadosos (…) En 2023 juega menos del 60% de los minutos jugados y se ajustó el contrato al 2024, con una rebaja. Tratamos de ser objetivos. En 2024 jugó poco más del 20% de los minutos y le ofrecimos un contrato por el 75% de lo que recibía. Si no fuera Alfonso, no le ofreceríamos ese sueldo”, detalló el presidente de la UC.

Juan Tagle insistió que Universidad Católica le tuvo una oferta sobre la mesa a Alfonso Parot durante dos meses, pero el defensor no la aceptó nunca. Los hinchas de Universidad Católica se han mostrado muy molestos por la situación e incluso.

“He recibido insultos de gente que ni siquiera espera la versión del club (…) He recibido amenazas a mi teléfono. Muchas veces los jugadores no son conscientes de lo que pueden provocar“, lamentó Juan Tagle, quien además avisó que espera conversar con Parot para aclarar todo y terminar su relación laboral de buena.