Nicolás Castillo tuvo un debut para el olvido en el Campeonato Nacional. Si bien se estrenó como titular, su momento de protagonismo fue en la banca: a los 90′, discutió con el árbitro Diego Flores y recibió doble tarjeta amarilla. Expulsado, se fue a las duchas mientras Universidad Católica caía por 1-0.

Históricos jugadores del conjunto cruzado analizan el actuar del delantero. René Valenzuela, campeón nacional en 1984, considera que el momento de furia se puede atribuir a un descontento del plantel con el técnico Nicolás Núñez.

“Cuando hay un plantel que ve que las cosas no resultan… Tuve técnicos, no diré nombres, donde el plantel se sentía presionado. De repente hay problemas entre los jugadores. Es porque el técnico no encaja. Los jugadores piensan que ‘este no es el técnico’, pero no lo dicen”, dijo a RedGol.

Sin embargo, reconoció que la actitud del futbolista supone un gran problema para la institución. “Normalmente las figuras, cuando tienen episodios así, es porque van a ser un problema. Lamentablemente, Castillo comenzó siendo un problema”, añadió.

Fabián Estay, formado y campeón con la UC, no quiso ser tan duro. “Lo de Nico Castillo lo puedo entender, estuvo un año y medio sin jugar. A algunos les podrá parecer exagerado, pero lo que vivió fue complicado. Son reacciones de un muchacho que siempre fue adelante, es un ganador”, manifestó.

