Alexander Aravena se ha transformado no sólo en una de las figuras del Campeonato Nacional, sino que también en una de las cartas para el futuro del fútbol chileno. El Monito ha brillado en Ñublense y Universidad Católica, lo que ha despertado el interés desde Europa.

En los últimos días se ha conocido que el delantero está en la mira de varios clubes en el exterior, lo que le permitiría dar el gran salto de su carrera. Y un histórico de los Cruzados abordó el tema con un claro mensaje: debe irse ya.

Miguel Ángel Neira le pide a Alexander Aravena irse de Universidad Católica

Alexander Aravena puede estar viviendo sus últimos días en Universidad Católica, con Europa como su posible destino. En ese sentido, Miguel Ángel Neira conversó con RedGol y le pidió al delantero irse lo antes posible.

“Que se vaya mañana. En Chile se va a echar a perder. ¿Qué puede aprender aquí? Nada. Tiene que irse afuera, aunque no juegue en el inicio, tiene que definir allá”, señaló.

“Acá sólo puede ser más figura y relajarse, así que se vaya”, añadió. “Se tienen que ir ya. Quedarse en Chile es para morirse, el fútbol está horrible de malo, las canchas están como cuando jugábamos nosotros. Que parta ya, que no dude”, complementó el campeón con la UC en los ’80.

Finalmente, Miguel Ángel Neira tuvo palabras para Gary Medel, quien no piensa en volver a los Cruzados. “Los hinchas ya no estamos tanto con lo de Medel, porque he leído y visto harto, ya no lo estamos esperando. Como se nos aburrimos. Y un año más afuera es para jubilación nomás”.

Alexander Aravena espera por lo que depare su futuro, el que puede estar lejos de Universidad Católica. La selección chilena también está atenta, ya que un salto de calidad lo instalaría desde ya como una carta fuerte para las Eliminatorias Sudamericanas.