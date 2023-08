Universidad Católica y Colo Colo protagonizaron un empate sin goles en la ida de la final de la Zona Centro Norte de la Copa Chile. A pesar del empobrecido resultado, las polémicas abundaron en torno al arbitraje de Francisco Gilabert. Dos jugadas especificas de penal no cobrado dejaron a albos y cruzados con una espina clavada en el final del partido.

La primera de ellas sucedió en el área de Católica, cuando el portero Nicolás Peranic se complicó con una pelota con los pies y terminó cometiendo falta con las manos sobre Carlos Palacios que venía a presionar para quitarle el balón. La jugada no fue cobrada por el arbitro y estalló en reclamos de los jugadores y el staff técnico de Colo Colo.

Ya sobre el final del partido, un córner de Universidad Católica provocó el duelo en el aire de Guillermo Burdisso y Darío Lezcano. El defensa cruzado terminó en el suelo tras el codazo del paraguayo que tampoco fue valorado por Gilabert.

Burdisso habla del penal y adelanta el partido de vuelta

El propio Burdisso se refirió a la polémica jugada que desató su furia contra Fernando de Paul cuando este le vino a reclamar estando tirado sobre el terreno de juego.

“En esa jugada puntual siento un codazo cuando voy a cabecear, después me levanto y el mismo Lezcano me dice que fue con el hombro. Yo no lo sentí así y después las imágenes me dieron la razón a mi. El arbitraje se equivoco para ambos dos lados, y los dos estamos reclamando lo que nos corresponde”, manifestó el argentino en la conferencia de prensa previa al partido de vuelta.

Luego el futbolista de 34 años se mostró positivo y confiado sobre el partido del domingo, en que Universidad Católica visitará el Monumental repleto de hinchas albos para buscar la clasificación a las semifinales nacionales de Copa Chile.

“Se vio otra imagen desde lo anímico, que era un poco lo que nos preocupaba. Creemos que ajustando dos o tres cosas de cara al domingo podemos mejorar en la parte futbolística, y también con una cancha que de más para jugar. Son factores que nos van a ayudar mucho”, declaró Burdisso.

¿Cuándo juega Universidad Católica y Colo Colo por Copa Chile?

Colo Colo y Universidad Católica se vuelven a encontrar este domingo 20 de agosto a las 15:00 horas para la revancha de la final regional de Copa Chile. El ganador irá a semifinales nacionales como vencedor de la Zona Centro Norte.

¿Hay VAR en la Copa Chile?

La revancha de la final entre Colo Colo y Universidad Católica, así como todo lo que fue esta fase regional, no contará con VAR. La herramienta se hará presente a partir de las semifinales nacionales.