Dentro del complejo momento que vive Universidad Católica es el respaldo del técnico Nicolás Núñez al arquero argentino Nicolás Peranic, algo que no le parece bien a Coke Hevia.

Desde que Matías Dituro dejó a los cruzados para partir a Turquía, el ex Melipilla se quedó con la titularidad, a pesar de su rendimiento que ha generado críticas en los hinchas.

Tras el empate de la UC con Colo Colo, donde Peranic cometió un claro penal a Carlos Palacios, que no fue cobrado, Coke Hevia apuntó contra Nico Núñez por mantenerlo como su arquero titular.

¿Qué dijo Coke Hevia a Nico Núñez por Peranic en la UC?

En el programa Pauta de Juego, de Radio Pauta, el comunicador se unió a la moción de los hinchas cruzados para que el arquero vaya a la banca, y emplazó al DT.

“No se atreven, y aquí como tengo la suerte de conocerlo, se la tiro completa a Nico Núñez: me extraña. Dele, ¿o Carvallo no se la jugó por Nico Núñez una vez?”, asegura Hevia por el caso de Peranic en la UC.

En ese sentido, el periodista agrega que “lleva 3 partidos malos. No es contra él, pero es lo que esta pasando. Me sorprende ver al Nico Núñez, no sé… de repente mira y dice ‘voy a citar al lateral de la Sub 18’ por citarlo, para ver cómo reacciona. Está corto, si el plantel no lo armó él”.

¿Cuántos partidos lleva Nico Núñez como técnico en la UC?

Desde su llegada a la UC, a finales de julio, Nico Núñez lleva dirigidos cinco partidos, entre Torneo Nacional y Copa Chile, con tres empates (uno ganó por penales) y dos derrotas.

¿Cómo le ha ido a Nicolás Peranic en la UC?

Nicolás Peranic arribó a la UC en 2022, disputando en dos temporadas un total de 10 partidos entre Torneo Nacional y Copa Chile; en 2023 ha jugado ocho encuentros, recibiendo 11 goles.