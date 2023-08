Coke Hevia contra Cruzados en la UC en la previa del clásico: "No es sacar técnicos y ya"

Universidad Católica no puede salir del pantano. La UC sufrió la salida de Ariel Holan en la banca por malos resultados, pero el arribo de Nicolás Núñez tampoco ha generado el cambio que esperaban los hinchas y la directiva cruzada.

La Católica perdió por 3-0 ante Palestino este domingo y se va a la décima posición de la tabla con apenas 27 puntos en 21 partidos. Antes registraba apenas triunfo por penales contra Everton en Copa Chile, derrota frente Audax Italiano y empate ante Cobresal.

En redes sociales el periodista Coke Hevia cree que las responsabilidades ya no pasan sólo por el técnico o los jugadores, y los que deben hacer un mea culpa son los directivos de Cruzados.

“El momento de la UC es terrible y ya es segundo año. A estas alturas alguien a nivel dirigencial debe moverse también. No es sacar técnicos y ya. Cada vez más lejos las copas, a través del torneo”, criticó duro Hevia.

El comunicador agrega: “y no entiendo que la UC no se juegue por un arquero de casa. Si anda, gana un arquero para el otro año en vez de gastar cupo. Esa mentira de quemar jóvenes no la entiendo”.

Es dura crítica de Coke Hevia a la directiva de la Católica llega además en la previa del clásico contra Colo Colo. La UC debe enfrentarse al Cacique en ida y vuelta por la final regional de la Zona Centro Norte de Copa Chile.

¿Cuáles son los próximos partidos de Universidad Católica?

Tras la derrota por 3-0 frente a Palestino, por el Campeonato Nacional, la Católica recibe a Colo Colo este miércoles 16 de agosto, por la ida de Copa Chile. La revancha será inmediatamente el domingo 20.

¿Cuántos partidos lleva Nicolás Núñez como DT de la Católica?

Nicolás Núñez debutó como nuevo DT de la Católica con empate 2-2 ante Cobresal en El Salvador. Después perdió 0-2 contra Audax Italiano y empató sin goles frente a Everton, clasificándose en Copa Chile por penales.