Fue a comienzos de este 2025, cuando fue tema en nuestro país la tramitación por parte de Fernando Zampedri de su nacionalización, con el propósito de poder ver acción por la Selección Chilena en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

Tras conseguir la carta magna, el máximo goleador histórico de Universidad Católica se estrenó con La Roja para los duelos ante Paraguay y Ecuador, aunque tras ellos, nunca más volvió a entrar en la consideración, tanto de Ricardo Gareca como del actual interinato.

Pero más allá del aspecto netamente deportivo, al conseguir la nacionalidad chilena, Zampedri tiene deberes que tiene que cumplir como todos los nacidos en esta patria, y uno de ellos, quizás el más relevante, tiene relación con las Elecciones Presidenciales.

El deber cívico que cumplirá Zampedri en las Elecciones

Por ley, las votaciones para elegir tanto al próximo Presidente de la República como a nuevos integrantes del Congreso Nacional tienen voto obligatorio, es decir, todos los ciudadanos chilenos deberán acudir a sus locales para emitir su sufragio.

Zampedri no será la excepción. En sus primeras elecciones como connacional, el goleador votará en el Liceo Bicentenario Santa María de Las Condes, pero no sólo pues además, deberá ejercer como vocal en la mesa 263.

¿Qué significa esto? Que el día anterior a la votación, es decir, el sábado 15 de noviembre, tendrá que presentarse en el recinto para realizar la Constitución de la Mesa, para que el domingo 16 esté antes de las 8:00 horas para abrir la misma, manteniéndose allí hasta más allá del cierre, a las 18:00 horas.

Fernando Zampedri será vocal de mesa en las Elecciones 2025 (Photosport)

Los números del “Toro” durante 2025

Entre Liga de Primera, Copa Chile y Sudamericana, Fernando Zampedri disputó un total de 2.274 minutos en cancha durante 26 encuentros, en los que registra 16 goles (14 de ellos en el torneo nacional) y tres asistencias.

¿Cuándo juega por Los Cruzados?

Por la edición 201 del Clásico Universitario, Universidad Católica recibirá en el Claro Arena a Universidad de Chile, en duelo a disputarse este domingo 26 de octubre desde las 12:30 horas.

