El pedido de Zampedri a Holan en su regreso en Universidad Católica: "Me faltaba el aire"

Universidad Católica lavó sus heridas de los últimos malos resultados con una importante victoria por 2-0 ante Santiago Wanderers por la Copa Chile, que lo saca del mal momento.

Pero la vuelta de la página vino acompañado de un especial regreso, de Fernando Zampedri, quien sumó minutos en el segundo tiempo, pero que tuvo un pedido al técnico Ariel Holan.

Precaución

Hasta el viernes el delantero argentino no estaba considerado para el duelo ante los caturros en el estadio Santa Laura, pero, tras el último entrenamiento, se decidió que el jugador fuera citado de igual manera.

Tras una operación, el argentino estaba dentro de los plazos para volver, pero la falta de competencia le podía pasar la cuenta.

Algo que el técnico aseguró que se decidió tras una sincera conversación, donde Zampedri no le escondió en ningún momento que no estaba en plenas condiciones.

“Todo fue de menos a más, antes de ir al estadio donde me dijo ‘sí, estoy es para un tiempo’. Como el partido estaba favorable para nosotros, un tiempo era mucho para lo que físicamente está, pero es un líder en el equipo”, comentó Holan.

Falta de aire

Fue el propio delantero quien después, en conversación con TNT Sports, reveló que fue muy sincero, porque todavía le falta para estar en plenitud de condiciones.

“El viernes no tenía la posibilidad de venir. El sábado me puse los zapatos, intenté y me dejó. Quería sumar y estar en la concentración. Son momentos difíciles, pero estamos bien como grupo y necesitaba estar”, confesó Zampedri.

“El zapato sigue siendo el mismo, pero me faltan dos semanas para ponerme bien. Me faltaba el aire, pero lo importante era estar”, destacó.

En ese sentido, el argentino reconoció el alza del camarín, que estuvo muy golpeado tras la derrota en el Clásico Universitario.

“En la semana sufrimos golpe que dolió mucho, pero hay que estar unidos y todos para adelante. Necesitamos de la gente, el fin de semana tenemos sed de revancha, pero d econseguir objetivos”, finalizó.