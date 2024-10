Fernando Zampedri se mentaliza en lo que será un clásico fundamental para las aspiraciones de Universidad Católica. El capitán de los cruzados se refirió al duelo ante Colo Colo de este jueves y recalcó que buscarán dar el batacazo.

“Seguimos trabajando y pensar en positivo que vamos a conseguir los puntos que necesitamos para, como mínimo, entrar a Copa Libertadores”, adelantó en conferencia de prensa este martes.

Pero este duelo ante el Cacique será más que especial para Zampedri. Esto debido a que con 118 comparte el registro histórico con Rodrigo Barrera, y de anotar ante los albos podrá ubicarse como el máximo goleador de la UC.

Sin embargo, el delantero lanzó un ácido comentario para reconocer que no es lo que le quita el sueño, menos en el recinto de Colo Colo.

“Debemos hacer un gran partido para ganar en esa cancha que es muy difícil. Es un clásico. Si me toca anotar disfrutaré cada momento, todos valen uno. Pero me da igual anotar en esa cancha, no me genera nada. Sólo me importa ganar, no tengo expectativa sobre un estadio u otro. Lo importante es el equipo y ganar”, aseguró el “Toro”.

El fixture de Universidad Católica

La UC enfrenta a Colo Colo este jueves 3 de octubre en el Estadio Monumental. Tras ello, los cruzados visitan Rancagua para medirse frente a O’Higgins el 6/10. Posteriormente quedarán tres partidos: el clásico contra la U (20/10), Cobreloa (3/11) y Coquimbo (10/11).