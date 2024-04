Clemente Montes resalta el muro defensivo de Católica: "Hace cuatro partidos no nos meten goles"

Universidad Católica ganó su segundo partido seguido en el torneo el fin de semana pasado ante Cobresal, lo que llenó de confianza al elenco cruzado. Así lo manifestó Clemente Montes, quien comentó la solidez que tomar el plantel con Thiago Nunes en la banca.

“Yo no veo lo negativo, llevamos cuatro partidos sin que nos hagan goles, somos un rival duro y es difícil que nos marquen”, explicó en conferencia de prensa en San Carlos de Apoquindo sobre la solidez defensiva de la UC.

Eso sí, entiende que deben ser más letales frente al arco rival. “Esto se gana con goles y vamos a ver quién es más efectivo”, en relación al duelo contra Iquique de este sábado en el Tierra de Campeones.

Montes manifestó además que “Iquique viene bien, eso nos motiva. Nosotros venimos en alza y jugar en su estadio es bueno. Esperamos que haya un lindo ambiente, eso hay que aprovecharlo al máximo”.

La filosofía Nunes en Católica

Clemente Montes con Thiago Nunes se ha centralizado en la cancha bajo las órdenes de Thiago Nunes, jugando como segunda punta y abandonando la orilla. “Me acomoda, si bien de pequeño he jugado por la orilla, esta posición la he ocupado desde que subí al primer equipo”, comentó.

“Hay que ir aprendiendo, lo he pulido de mejor manera en los primeros entrenamientos con Thiago. Y si bien no he jugado tanto de titular como el año pasado, lo importante es cómo se termina”, agregó sobre lo que le pide el estratega brasileño.

También habló de la gran cantidad de juveniles que se han sumado a las prácticas del primer equipo. “Está bueno, el ritmo en los entrenamientos es alta, así no habrá tanta diferencia cuando a ellos les toque entrar. Es importante que sepan eso”.