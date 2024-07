Chamuca Barrera se cansó del récord en la UC: "Que Zampedri me pase y así me dejan tranquilo"

Fernando Zampedri está a cinco goles de igualar a Rodrigo Barrera como el goleador histórico de Universidad Católica. Los 118 goles que anotó el Chamuca con la camiseta cruzada lo sitúan, aún, como el máximo artillero de la institución.

Un tema que tiene aburrido a Barrera, por lo que espera que el Toro marque rápidamente los tantos que le faltan para que dejen de tirarla mala onda los hinchas de la UC.

“Es lo mejor que me puede pasar. Lejos. Que me pase y me dejan más tranquilo” manifestó en una charla con Radio ADN. Esto debido a que “se creó un tema muy odioso hacia mi persona y ya es una lata la cuestión”.

El Chamuca indica que “yo sólo hice bien mi trabajo, estoy tranquilo con ese tema. Ahora estaré más tranquilo, igual que mis hijas y mis padres, que lo pasan mal”.

Agregó que “prefiero que me pase de una y estar tranquilo. Le quedan muchos partidos por jugar, el Campeonato tampoco es tan bueno como para que no lo logre”.

Zampedri está a cinco goles de Rodrigo Barrera

Barrera no tiene interés en el récord

Barrera asegura que si logró anotar tantos goles en la Católica fue por algo natural, no es que estuviese pensando en quedar en la historia del club.

“Antes no se buscaban los récords, antes los goles los hacías porque uno era bueno para la pelota y por eso se hacían tantos, como Caszely o Pedro González. Los hacíamos, pero no para buscar récords ni perdurar en la institución, uno hacía su pega nomás”, manifestó.

En todo caso, tuvo palabras de elogio para lo que hace Zampedri en Católica. “Aparte de ser un buen 9, que define bien y es fuerte, encontró su casa y lo ha hecho bien. No hay que desmerecer lo que ha hecho Zampedri”, sentenció