Desde que se inauguró oficialmente el Claro Arena, la última semana de agosto, ya recibió dos encuentros de Universidad Católica, ambos con triunfo local, uno del equipo Femenino, además del concierto del músico estadounidense Lionel Ritchie.

Se espera que de acá hasta diciembre, este escenario no sólo reciba actuaciones de artistas como Ricky Martin o Rod Stewart, sino también el resto de los juegos de la UC en el Campeonato Nacional, entre ellos el Clásico ante Universidad de Chile.

Pese a todos los elogios que se realizaron por la reconstrucción del Estadio San Carlos de Apoquindo, en los últimos días se dio a conocer una grave denuncia que pone en riesgo la continuidad del recinto tal y como lo conocemos hasta ahora.

Católica en alerta por grave denuncia contra Claro Arena

Según dio a conocer el medio digital El Periodista, hasta las oficinas de la Dirección de Obras Municipales (DOM) de Las Condes llegó la Fundación Defendamos la Ciudad para interponer un recurso contra el reducto precordillerano.

La publicación afirma que el Claro Arena “incumple la seguridad contra incendios y por ende, pone en entredicho la seguridad de sus usuarios: deportistas y público en general que asiste a conciertos y eventos”.

“Terceros expertos advirtieron que las pinturas intumescentes, aplicadas en la estructura metálica del estadio, carecen de respaldo normativo“, añade el escrito que busca fuertes medidas en contra de Católica, como el pago de millonarias multas por el incumplimiento de la normativa vigente.

¿Cuándo se vuelve a jugar en ese recinto?

El próximo encuentro que recibirá Universidad Católica en el Claro Arena será el jueves 9 de octubre, cuando en duelo pendiente por la jornada 19 en Liga de Primera reciba a Ñublense desde las 20:30 horas.

Previamente, este domingo 28 de septiembre se llevará a cabo el evento “Adiós Capitanes”, donde se le hará la despedida del fútbol a tres de sus máximos ídolos: Cristián Álvarez, José Pedro Fuenzalida y Milován Mirosevic.

