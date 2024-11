Universidad de Católica se puede quedar sin técnico para la temporada 2025, porque una información revela que el técnico Tiago Nunes presentó la renuncia a la dirigencia de Cruzados.

Fue primero el periodista Gonzalo Fouillioux quien reveló en TNT Sports, sobre una bomba en la interna de la UC, todo por el tema de los refuerzos donde no había una comunión entre el entrenador brasileño y la directiva.

Horas más tarde el periodista Bruno Sampieri, quien hizo un live para explicar la situación del técnico de la UC, donde aseguró, por medio de fuentes, que presentó la renuncia.

Más allá de la decisión de la dirigencia, que no estaba clara, esto llega justo cuando el técnico Nunes comenzó a sonar para tomar la banca de la selección de Perú.

Tiago Nunes se molestó por el tema de los refuerzos en U. Católica. Foto: Andres Pina/Photosport

¿Será el fin de Tiago Nunes en la UC?

El periodista confirmó que era una “información en desarrollo”, pero que no se animaba a decir que era el final del proceso de Tiago Nunes, apuntando también a una medida de presión con la dirigencia: “Eso me dice mi fuente, que Tiago Nunes presentó su renuncia a Universidad Católica”.

“Me dicen que no le traen lo que quiere, que no pueden retener a Gonzalo Tapia. No saben si es una pataleta para que le traigan lo que está pidiendo o si realmente no da para más”, detalló.

“No voy a decir ni confirmar que no es más el entrenador de Universidad Católica. Sí que Tiago Nunes dijo que renuncia, pero la duda es si esa renuncia es definitiva o si lo tratan de convencer para que se quede”, explicó.

Por lo mismo, la palabra ahora la tiene Universidad Católica, quienes deberán dar una respuesta a los hinchas por el conflicto que tuvo el técnico brasileño por el tema refuerzos, donde también hay fuentes que aseguran que no se ha llegado a tal punto de una salida del brasileño.