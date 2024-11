A pesar de que el cierre de temporada no fue el mejor, en Universidad Católica ratificaron a Tiago Nunes para la temporada 2025. El técnico brasileño se mantendrá en su cargo de cara a la próxima campaña, o por lo menos así lo esperan los Cruzados.

Sin embargo, en las últimas horas se conoció una importante noticia directamente desde uno de los rivales de Chile en las Eliminatorias Sudamericanas. Perú, al que la Roja dejó como colista, está interesado en el DT ante la inminente salida de Jorge Fossati.

La situación ha comenzado a generar incertidumbre en los hinchas de la franja, pero hay un histórico que no tiene dudas. Osvaldo Arica Hurtado conversó con RedGol sobre las chances de que el entrenador se vaya y encendió el auto para ir a dejarlo al aeropuerto.

En la UC ven con buenos ojos opción de Tiago Nunes en Perú

Tiago Nunes puede estar viviendo sus últimos días como técnico de Universidad Católica. El estratega brasileño está en los planes de Perú, donde dirigió a Sporting Cristal, si es que Jorge Fossati deja el cargo, algo que ya hace ruido entre los hinchas y los históricos.

Tiago Nunes podría partir de la UC para ir a Perú.

Osvaldo Arica Hurtado conversó con RedGol sobre la situación y fue categórico en señalar que, por él, debería irse ya. “Conoce mejor el fútbol peruano que el nuestro. Él tiene más terreno ganado allá que acá en Chile“.

“Por historia, el entrenador brasileño es muy respetado en Perú desde hace mucho tiempo. Cuando a mí me tocó, dentro del cuerpo técnico había brasileños en la parte formativa”, añadió

De hecho, Arica Hurtado remarcó que su paso fue sin pena ni gloria. “En el recuento final, salvo los primeros partidos que es normal cuando se cambia entrenador, hubo algo diferente pero fue más por ganas. Después era más de lo mismo“.

Pero eso no fue todo, ya que el histórico ex delantero remarcó que “me gustaría un técnico chileno. De todas maneras“. ¿Y quién sería ese? Para él, ya hay alguien que se ganó la oportunidad.

“No lo quiero quemar, pero Fernando Díaz. Ha hecho el camino largo, con muchos resultados y poco reconocidos. Buena campaña en la U de Conce, en Chillán, en Coquimbo, en Unión y está disponible”, sentenció.

Por ahora, en Universidad Católica esperan para saber si los rumores son ciertos y si deben preocuparse por el futuro de su DT. Tiago Nunes tiene chances de salir, pero por ahora no hay nada oficial sobre la mesa.

¿Cuáles son los números de Tiago Nunes en Universidad Católica?

Desde su arribo en marzo de este año, Tiago Nunes logró dirigir un total de 28 partidos oficiales con Universidad Católica. En ellos consiguió 13 triunfos, 6 empates y 9 derrotas, con 44 goles a favor y 32 en contra.

¿A qué torneo internacional clasificó Universidad Católica en 2025?

A pesar de no conseguir el paso a Copa Libertadores, Tiago Nunes igual metió a la UC en un torneo internacional. Los Cruzados disputarán la Copa Sudamericana en la temporada 2025.