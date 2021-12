El defensor no pasó los exámenes médicos en el Verdao, algo que lamentaron en la interna. Aseguraron que la decisión tuvo que ver con la proyección en la carrera del zaguero de la UC.

Luego de haber alcanzado el tetracampeonato con Universidad Católica, el futuro de Valber Huerta parecía estar lejos del Campeonato Nacional. A solo días de levantar la copa, el defensor tomó las malestas y se fue a Brasil para cerrar su llegada al Palmeiras.

El campeón de la Copa Libertadores puso sus ojos en el zaguero de los Cruzados y todo apuntaba a que jugaría ahí la próxima temporada. Pero cuando parecía que todo iba bien, las cosas se cayeron de forma estrepitosa y lo dejaron sin su sueño.

Huerta no superó los exámenes médicos por un problema en su rodilla y, pese a que el resto de estudios los pasó sin inconvenientes, el club desistió de en su interés. El chileno regresó al país para esperar la última decisión, la que finalmente lo dejó sin opciones de ir al Brasileirao.

Mucho misterio se ha instalado desde entonces, ya sea por las razones que llevaron al Verdao a desechar la opción del zaguero o por el verdadero estado de su rodilla. Pero desde Brasil llegó algo de claridad al respecto.

Palmeiras explica su portazo a Huerta

Palmeiras optó por no fichar a Valber Huerta y seguir en busca de un defensor central por la izquierda en otros mercados. En conversación con La Tercera uno de los miembros del Consejo Delibertativo del club explicó en detalle lo que pasó con el zaguero.

"El cuerpo médico del club nos comunicó que el chileno no había pasado los exámenes. Según los que no dijeron tiene una artrosis en una de las rodillas. En ese sentido, la contratación no se produjo porque nuestros médicos detectaron una posible futura lesión", señaló Osório Furlan Júnior.

Más allá del presente, en el Verdao se preocuparon por lo que podía pasar más adelante. "Palmeiras tiene la mejor tecnología de Latinoamérica y nuestros profesionales tienen las herramientas correctas para detectar futuros problemas físicos de los jugadores. Eso fue lo que diagnosticaron a Huerta y en base a esa información se tomó la decisión. Ya no hay opciones de reactivar la operación. Es definitivo".

Pero pese a que no podrán fichar a Huerta, desde el Verdao se mostraron tristes por la frutrada negociación. "Es una lástima, porque el equipo necesitaba un zaguero izquierdo y el jugador de Universidad Católica cumplía con las características. Es un futbolista que el club seguía hace mucho".

Valber Huerta dio vuelta la página y desde ya se enfoca en lo que será la próxima temporada con Universidad Católica. A la espera de alguna posible nueva oferta, el defensor tendrá que poner todas sus energías en solucionar los problemas de su rodilla y así ser opción tanto en el plano local como internacional.