Uno de los puntos débiles de Universidad Católica en su irregular campaña en la primera mitad de este año ha sido la defensa, y en este mercado de fichajes de invierno es un puesto que Ariel Holan quiere reforzar sí o sí. Y para eso, el defensor uruguayo Gary Kagelmacher sería la principal opción.

Los Cruzados terminaron en el décimo puesto en la tabla de posiciones del Campeonato Nacional 2022 y penúltimos del Grupo H en la Copa Libertadores, y la zaga es una variable que preocupa. Por eso, el nombre del uruguayo, que tuvo un breve paso por el Real Madrid en la temporada 2008-09, aparece como opción.

Así al menos lo reconoció el propio futbolista de 34 años, quien explicó que habló con el entrenador argentino de 61 años para llegar a San Carlos de Apoquindo, pero hay un tema en específico que no le permite hacerlo por ahora. Aunque dejó en claro que notó que están interesados en ficharlo.

Kagelmacher habló con Sport 890 de su país y explicó que "hablé con Ariel (Holan) para ir a la Católica. Hay un tema de cupo de extranjeros, están buscando alguna solución a ese tema. El técnico me mostró su interés".

Eso sí, el zaguero explicó que por ahora "estoy en Uruguay disfrutando a la familia, con la expectativa de donde seguiré mi carrera. Estoy entrenando y manteniéndome en forma, recibiendo ofertas y tranquilo porque sé que algo va a salir".

Tras eso, Kagelmacher reconoció que pudo haber vuelto a Peñarol, y le hace un guiño a la UC. "Hablé con Ruglio hace una semana. Siempre dejo la puerta abierta para volver a Peñarol. Pero creo que en la posición de zaguero ya hay varios jugadores, por eso mi cabeza hoy piensa más en el exterior".

Finalmente, el central charrúa le hizo el último ojito a los cruzados y advirtió que "hoy en día no me gustaría irme tan lejos. Estoy plantéandome quedar en Sudamérica. Le dije que no a un cuadro argentino por el club mismo, hice investigaciones y llegué a la conclusión de que ese club no".

Gary Kagelmacher es formado en Danubio y fue parte del plantel de Danubio, club que lo formó, campeón de Uruguay en la temporada 2006-07. Eso llevó a que en España se fijaran en él y partió al Real Madrid Castilla. En la temporada 2008-09, antes de la llegada de Cristiano Ronaldo, tuvo un breve paso por el Real Madrid donde solo jugó el último partido ante Osasuna.