Gary Kagelmacher ya palpita la reanudación del Universidad Católica vs Universidad de Chile por Copa Chile: "Ganar nos acercaría a una copa que hace tiempo no ganamos"

Universidad Católica recibirá este jueves 13 de octubre a Universidad de Chile para jugar los 85 minutos restantes del partido de vuelta por los cuartos de final de Copa Chile, que tuvo que ser suspendido el pasado 28 de septiembre por una agresión a Martín Parra, y Gary Kagelmacher ya palpita el importantísimo cruce.

Cruzados y azules se enfrentarán para definir quien de los dos será el rival de Unión Española en semifinales, y con un marcador global de 1-1 el defensa central uruguayo de 34 años anticipa que están conscientes de lo que se juegan y saldrán con todo a buscar la victoria.

Así, el zaguero charrúa habló recientemente en conferencia de prensa y dejó en claro que "sabemos que tendremos un partido muy importante. La llave está abierta aún y la U es un rival muy difícil. Hay que tomar este partido con mucha seriedad, el equipo está concentrado y con muchas ganas".

"El ganar nos daría el paso a la semifinal de una copa que hace mucho no se gana, así que lo encaramos con la mejor manera, analizando al rival estos días y aprovechando el descanso porque venimos de una seguidilla de varios partidos", complementó Gary..

Con respecto a lo que ha sido la mejora cruzada de la mano de Ariel Holan, Gary Kagelmacher apunta que "el equipo ha mejorado muchísimo, pudimos sacar muchos resultados y como defensa es importante no recibir goles. Hay que seguir por ese camino, el equipo ha mejorado en ese rol y siempre que se pueda aportar estaré disponible".

Sobre su adaptación en el elenco cordillerano, el charrúa detalla para cerrar que "me he sentido la verdad muy bien, me adapté bastante rápido y en el tiempo que no tuve equipo me preparé mucho para estar disponible pronto. Sabía que venía a un equipo en rodaje y era importante ese entrenamiento invisible".

Universidad Católica y Universidad de Chile jugarán los 85 minutos restantes de la vuelta de los cuartos de final de Copa Chile este jueves 13 de octubre. Desde las 19:00 horas saltarán a la cancha, pero el estadio aún no está confirmado.