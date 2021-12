Buljubasich da a conocer novedades sobre las renovaciones y afirma que nacionalización de Buonanotte no es factor

José María Buljubasich, gerente deportivo de Universidad Católica, se refirió a las renovaciones de los 10 jugadores que terminan contrato con el club.

"Estamos muy contentos con el trabajo que hicieron y después empezaremos a definir cosas que veníamos conversando, pero que se materializan con el final del Campeonato", señaló.

Luego, informó: "Lo ideal es que esta semana informemos a cada jugador que termina contrato su situación, la propuesta del club. Hay jugadores que pueden decir que no".

En esa misma línea, el ex arquero cruzado indicó que la nacionalización de Diego Buonanotte no es un factor para decidir si se le renovará el contrato o no.

"Lo primero que analizamos es la parte deportiva. Diego Buonanotte es un gran jugador, que demostró mucho en este club. No es un tema relevante para nosotros que tenga la nacionalidad, lo importante es lo que pueda aportar cada jugador a este plantel para seguir ganando. Porque uno mira para atrás y se ganaron muchas cosas, pero la gente y el periodismo nos va a exigir", afirmó.

Según información de Cooperativa de los diez que terminan contrato dos tienen la continuidad asegurada: Edson Puch y Raimundo Rebolledo.

Mientras los que probablemente partirán serán Juan Cornejo, Gastón Lezcano y Juan Fuentes. Finalmente, los que tienen que sentarse a negociar son Germán Lanaro, Alfonso Parot, José Pedro Fuenzalida, Luciano Aued y Buonanotte.