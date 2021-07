Germán Lanaro defiende a Universidad Católica: "Sentimos que se nos critica de forma exagerada"

La victoria 3-0 de Universidad Católica sobre O'Higgins no solo sirvió para que se subieran al liderato del Campeonato Nacional sino para que el equipo tuviera una inyección de confianza importante luego de algunas semanas que resultaron bastante complicadas en cuanto a resultados.

Algunas mejoras se han visto en el equipo cruzado que ha sido algo irregular. "No veníamos generando las oportunidades ni las opciones de gol que teníamos en otro momento. Eso un poco te va matando la cabeza, haciéndote dudar de lo que haces. Cuando te faltan esas ocasiones el equipo va resguardándose, pero hemos tenido buenos partidos como ontra Palmeiras en casa", dijo Germán Lanaro a Radio Agricultura.

Pese a hacer autocrítica, el defensor coincidió con lo dicho por Felipe Gutiérrez en las que expresado que al club "le dan muy duro". "Venimos de tres años de sobre todo en los torneos nacionales de ser campeones, de hacer buenos papeles y evidentemente sentimos que se nos critica de forma exagerada. Por ahí lo que dijo Felipe sentimos un poco eso", puntualizó.

Sin embargo, está claro que esta temporada ha sido un poco más difícil para los precordilleranos. "Eso no quita que no hay que hacer un mea culpa, una autocrítica, de que habíamos bajado los rendimientos grupales e individuales. Sabíamos que no generábamos las ocasiones que veníamos haciendo. Un equipo como nosotros acostumbrado a pelear la punta te ves cuarto o quinto y sabes que no es lo que estábamos buscando".

Lanaro y Universidad Católica tienen una semana complicada pues la cerrarán con el duelo ante U de Chile con Deportes Antofagasta de por medio. "Difícil como todos los clásicos, la U ha encontrado un funcionamiento, tienen al goleador del torneo, pero no quiero dejar de de pensar en Antofagasta", puntualizó.