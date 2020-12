Germán Lanaro calienta el clásico universitario: “Nos sentimos favoritos por lo realizado en los últimos años”

Solo quedan dos días para que se dispute una nueva versión del Clásico Universitario entre Universidad de Chile y Universidad Católica, partido pendiente por la vigésimo primera fecha del Campeonato Nacional.

En ese sentido, Germán Lanaro, defensor Cruzado que no podrá jugar por sufrir rotura de ligamento en el clásico ante Colo Colo, conversó con Deportes en Agricultura sobre este compromiso y aseguró “nos sentimos favoritos”.

“Nos sentimos favoritos por todo lo que hemos realizado en los últimos años. No podemos esquivar esa presión. Nosotros buscamos pelear, ser campeones, ser un equipo que vaya por esas cosas. Además, el hecho de estar acá, de representar esta institución no hace encarar estos partidos de la mejor manera”, expresó.

Al ser consultado sobre su lesión que lo tendrá fuera de las canchas por un largo periodo, expresó que “los primeros días posteriores a una lesión son difíciles. El miércoles me operan y espero empezar enseguida la rehabilitación. No me pongo plazos. Pueden ser varios meses fuera. Trato de tomármelo con calma, pero quiero empezar lo antes posible y asumirlo de buena forma”.

El defensor era titular indiscutido para Ariel Holan. (FOTO: Agencia Uno)

Pero eso no fue todo, porque también tuvo comentarios sobre la posible salida de Ariel Holan a la banca de la selección chilena: “él lo ha hecho de muy buena forma, nos ha hecho crecer como todos los técnicos que han pasado. Si es mejor para él ir a La Roja, bienvenido sea”.

Además, se refirió a su renovación de contrato por una temporada más. “Cuando uno siente que te quieren y que todas las partes se ponen de acuerdo, el esfuerzo que se hace es mucho más fácil. Siento un gran orgullo de que el club siga confiando en mí. Me dan más ganas de recuperarme, estar bien y ser un aporte a la institución”.

Finalmente, al ser consultado sobre la opción de que Colo Colo pueda descender a la Primera B, expresó que “esto es fútbol y pueden pasar un montón de cosas. Tengo mucho respeto por el club, por la institución. Desde adentro ellos saben los problemas que tienen y cómo pueden solucionarlos. No soy quién para decir, pero ojalá que no descienda. Al fútbol chileno le hace bien que ese tipo de equipos, ese tipo de instituciones estén en Primera División”.